Гидроаккумуляторы от 30 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 130 рублей до 22 240 рублей. В наличии более 34 наименования. Исполнение гидроаккумулятора: вертикальное и горизонтальное. Купить гидробак от 30 л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.