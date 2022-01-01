Мембранные баки от 120 литров
Найдено: 5 товаров
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- 25 010 ₽300 л, 1 1/4"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
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- 20 220 ₽200 л, 1 1/4"Макс. рабочее давление, бар: 10Способ установки: вертикальный
- Персональная скидка
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- Нет в наличии200 л, 1 1/4"Макс. рабочее давление, бар: 10Способ установки: вертикальный
- Нет в наличии300 л, 1 1/4"Макс. рабочее давление, бар: 10Способ установки: вертикальный
- Нет в наличии200 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 10Способ установки: вертикальный
Мембранные баки от 120 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 012 рублей до 22 240 рублей. В наличии более 7 наименований. Мембранные гидробаки предназначены для защиты систем водоснабжения от гидроудара. Купить гидроаккумулятор от 120 л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.