Мембранные баки от 120 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 012 рублей до 22 240 рублей. В наличии более 7 наименований. Мембранные гидробаки предназначены для защиты систем водоснабжения от гидроудара. Купить гидроаккумулятор от 120 л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.