Гидроаккумулятор Belamos 100VT

Гидроаккумулятор вертикальный 100VT БЕЛАМОС это накопительный бак для воды, используемый совместно с насосными установками с суммарной производительностью менее полутора килоВатт. Благодаря своему многослойному устройству и наличию резинового покрытия на внутренней стороне, прибор обладает антибактериальными свойствами. Аккумулятор для воды сохраняет напор воды на постоянном уровне и не допускает резких скачков давления в системе. Прибор включается автоматически только при возникновении необходимости изменения напора, что значительно экономит воду и электричество при эксплуатации гидроаккумулятора. Максимальное давление, при котором возможна работа аккумулятора для воды составляет десять Атмосфер, предельная температура воды - сорок пять градусов. Гидроаккумулятор без проблем монтируется на стену, и не занимает много пространства в комнате, что позволяет произвести его установку в малогабаритных помещениях.

Преимущества

Экономный

Производительный

Компактный

Надежный

Комплектация