Гидроаккумулятор Belamos 100VT
Арт. X16951
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|450x450x960
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Длина, мм
|450
- Гидроаккумулятор вертикальный 100VT БЕЛАМОС это накопительный бак для воды, используемый совместно с насосными установками с суммарной производительностью менее полутора килоВатт. Благодаря своему многослойному устройству и наличию резинового покрытия на внутренней стороне, прибор обладает антибактериальными свойствами. Аккумулятор для воды сохраняет напор воды на постоянном уровне и не допускает резких скачков давления в системе. Прибор включается автоматически только при возникновении необходимости изменения напора, что значительно экономит воду и электричество при эксплуатации гидроаккумулятора. Максимальное давление, при котором возможна работа аккумулятора для воды составляет десять Атмосфер, предельная температура воды - сорок пять градусов. Гидроаккумулятор без проблем монтируется на стену, и не занимает много пространства в комнате, что позволяет произвести его установку в малогабаритных помещениях.
Преимущества
- Экономный
- Производительный
- Компактный
- Надежный
Комплектация
- Гидроаккумулятор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Упаковка