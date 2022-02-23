Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гидроаккумулятор Belamos 100VT
5.0
2
9 350 ₽
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Belamos 100VT
    Арт. X16951
    5.0
    2
    Гидроаккумулятор Belamos 100VT
    Гидроаккумулятор Belamos 100VT
      Гидроаккумулятор Belamos 100VT
      Гидроаккумулятор Belamos 100VT

      Гидроаккумулятор Belamos 100VT

      9 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. X16951
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		450x450x960
      Длина, мм
      		450
      Все характеристики
      9 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гидроаккумулятор вертикальный 100VT БЕЛАМОС это накопительный бак для воды, используемый совместно с насосными установками с суммарной производительностью менее полутора килоВатт. Благодаря своему многослойному устройству и наличию резинового покрытия на внутренней стороне, прибор обладает антибактериальными свойствами. Аккумулятор для воды сохраняет напор воды на постоянном уровне и не допускает резких скачков давления в системе. Прибор включается автоматически только при возникновении необходимости изменения напора, что значительно экономит воду и электричество при эксплуатации гидроаккумулятора. Максимальное давление, при котором возможна работа аккумулятора для воды составляет десять Атмосфер, предельная температура воды - сорок пять градусов. Гидроаккумулятор без проблем монтируется на стену, и не занимает много пространства в комнате, что позволяет произвести его установку в малогабаритных помещениях.

        Преимущества

        • Экономный
        • Производительный
        • Компактный
        • Надежный

        Комплектация

        • Гидроаккумулятор
        • Руководство по эксплуатации
        • Паспорт
        • Упаковка