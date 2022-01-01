Гидроаккумуляторы из Китая
Найдено: 10 товаров
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- 9 346 ₽100 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: горизонтальный
- 7 809 ₽8 212 ₽80 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
- -403 ₽
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- 9 346 ₽100 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
- 2 254 ₽2 303 ₽24 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: горизонтальный
- -49 ₽
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- 6 390 ₽50 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: горизонтальный
- 8 212 ₽80 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: горизонтальный
- Нет в наличии100 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: горизонтальный
- Нет в наличии100 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 10Способ установки: вертикальный
- Нет в наличии24 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 6Способ установки: горизонтальный
- Нет в наличии24 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 10Способ установки: вертикальный
Гидроаккумуляторы из Китая в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 431 рубль до 8 849 рублей. В наличии более 9 наименований. Мембранный гидро бак требуется для предотвращения гидроудара в системе водоснабжения. Купить китайский гидроаккумулятор вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.