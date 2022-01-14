Гидроаккумулятор Belamos 80VT

Преимущества

Корпус и фланец агрегата выполнены из стали толщиной 0,8 мм с порошковой окраской, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии

Внутри воздушное и водное пространство разделяются резиновой мембраной, соединяющейся с корпусом с помощью фланца

Гидроаккумулятор 80VT БЕЛАМОС представляет собой металлический бак, предназначенный для накопления воды. Подходит для использования с погружными насосами мощностью до 1 кВт. Устройство отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Для предотвращения развития бактерий необходимо периодически скачивать воздух из бака. Для этого в вертикальных гидроаккумуляторах есть дополнительный верхний штуцер для установки приспособлений для стравливания воздуха. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от объема потребляемой воды и мощности насоса.