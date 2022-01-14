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Гидроаккумулятор Belamos 80VT
5.0
1
7 809 ₽
8 212 ₽
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Belamos 80VT
    Арт. X1694598
    5.0
    1
    Гидроаккумулятор Belamos 80VT

      Гидроаккумулятор Belamos 80VT

      • -403 ₽
      7 809 ₽
      8 212 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. X1694598
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		450x450x800
      Длина, мм
      		450
      Все характеристики
      • -403 ₽
      7 809 ₽
      8 212 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гидроаккумулятор 80VT БЕЛАМОС представляет собой металлический бак, предназначенный для накопления воды. Подходит для использования с погружными насосами мощностью до 1 кВт. Устройство отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Для предотвращения развития бактерий необходимо периодически скачивать воздух из бака. Для этого в вертикальных гидроаккумуляторах есть дополнительный верхний штуцер для установки приспособлений для стравливания воздуха. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от объема потребляемой воды и мощности насоса.

        Преимущества

        • Корпус и фланец агрегата выполнены из стали толщиной 0,8 мм с порошковой окраской, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии
        • Внутри воздушное и водное пространство разделяются резиновой мембраной, соединяющейся с корпусом с помощью фланца