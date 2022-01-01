Гидроаккумуляторы из углеродистой стали в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 060 рублей до 3 060 рублей. В наличии более 1 наименование. Мембранный бак для систем водоснабжения защитит водопровод от гидроударов. Купить гидробак из углеродистой стали вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.