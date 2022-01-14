Гидроаккумулятор Belamos 100CT2

Преимущества

Корпус и фланец агрегата выполнены из стали толщиной 0,8 мм с порошковой окраской, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии

Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от объема потребляемой воды и мощности насоса

Гидроаккумулятор горизонтальный 100CT2 БЕЛАМОС представляет собой металлический бак, предназначенный для накопления воды. Подходит для использования с погружными и поверхностными насосами. Устройство отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс.