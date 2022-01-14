Гидроаккумулятор Belamos 100CT2
Арт. X1694597
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|480x460x670
|
Длина, мм
|670
- Гидроаккумулятор горизонтальный 100CT2 БЕЛАМОС представляет собой металлический бак, предназначенный для накопления воды. Подходит для использования с погружными и поверхностными насосами. Устройство отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс.
Преимущества
- Корпус и фланец агрегата выполнены из стали толщиной 0,8 мм с порошковой окраской, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии
- Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от объема потребляемой воды и мощности насоса