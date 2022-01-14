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Гидроаккумулятор Belamos 100CT2
4.0
1
9 346 ₽
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Belamos 100CT2
    Арт. X1694597
    4.0
    1
    Гидроаккумулятор Belamos 100CT2
    Гидроаккумулятор Belamos 100CT2
    Гидроаккумулятор Belamos 100CT2
    Гидроаккумулятор Belamos 100CT2
      Гидроаккумулятор Belamos 100CT2
      Гидроаккумулятор Belamos 100CT2
      Гидроаккумулятор Belamos 100CT2
      Гидроаккумулятор Belamos 100CT2

      Гидроаккумулятор Belamos 100CT2

      9 346 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. X1694597
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		480x460x670
      Длина, мм
      		670
      Все характеристики
      9 346 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гидроаккумулятор горизонтальный 100CT2 БЕЛАМОС представляет собой металлический бак, предназначенный для накопления воды. Подходит для использования с погружными и поверхностными насосами. Устройство отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс.

        Преимущества

        • Корпус и фланец агрегата выполнены из стали толщиной 0,8 мм с порошковой окраской, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии
        • Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от объема потребляемой воды и мощности насоса