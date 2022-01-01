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Бак Джилекс Краб-Т 8701, 24 л
Арт. О00000037722
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|350х460х470
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Длина, мм
|460
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- Система автоматическая КРАБ-Т 24 Джилекс 8701 предназначена для поддержания заданного давления в системах водоснабжения с предварительной фильтрацией воды.
Преимущества
- Легкий и удобный монтаж
- Не требует дополнительной настройки
- Автоматическое управление включением/выключением электронасоса
- Полный комплект для автоматизации системы водоснабжения
- Предварительная фильтрация воды
- Календарь смены картриджей фильтра
- Вся система устойчива к коррозии
- Позволяет подключаться в любом удобном месте магистрали вне зависимости от направления потока воды