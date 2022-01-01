Бак Джилекс Краб-Т 8701, 24 л

Преимущества

Легкий и удобный монтаж

Не требует дополнительной настройки

Автоматическое управление включением/выключением электронасоса

Полный комплект для автоматизации системы водоснабжения

Предварительная фильтрация воды

Календарь смены картриджей фильтра

Вся система устойчива к коррозии

Позволяет подключаться в любом удобном месте магистрали вне зависимости от направления потока воды

Система автоматическая КРАБ-Т 24 Джилекс 8701 предназначена для поддержания заданного давления в системах водоснабжения с предварительной фильтрацией воды.