Расширительный бак Aquasystem VR 12

Преимущества

Диаметр 280 мм. Высота 315 мм

Присоединительный размер 3/4" н.р.

Диапазон рабочих температур: -10...+100 °С

Максимальное рабочее давление 8 атм.

Давление воздуха внутри бака 1,5 атм.

Бак выполнен без опор

Корпус бака - углеродистая сталь

Окраска порошковая

Фланец из оцинкованной стали

Заменяемая мембрана изготовлена из EPDM

Aquasystem (Аквасистем) серии VR представляет собой напорный расширительный бак с заменяемой мембраной, используемый в закрытых системах отопления и хладоснабжения для компенсации объема теплоносителя при изменении температуры жидкости (охлаждение или нагрев). Мембранный бак изготовлен из высококачественных материалов, покрашен порошковой эмалью красного цвета.