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Бак для отопления Wester WRV 8
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Расширительные баки для систем отопления
    Бак для отопления Wester WRV 8
    Арт. X1694562
    Бак для отопления Wester WRV 8

      Бак для отопления Wester WRV 8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1694562

      Характеристики

      Производитель
      		Wester
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		красный
      Монтаж
      		настенный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Расширительный бак Wester WRV 8 предназначен для систем отопления. Необходим для обеспечения постоянного давления в замкнутых отопительных системах. При нагреве вода, расширяясь, попадает в мембранный бак, а при охлаждении поступает обратно в систему отопления, тем самым исключается испарение и перелив воды. Незаменимой частью расширительного бака является упругая мембрана из термостойкой резины, с помощью которой происходит регулирование объема воды системы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость