Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-05, 1500 Вт

Преимущества

Комплект имеет устойчивую подставку, надежный термостат, автоматически регулирующий температуру тенов, а также прочный металлический кейс для транспортировки

Аппарат надежно соединяет конструкции без риска возникновения протечек на стыке. Сварка выполняется враструб и не требует задействования дополнительных деталей

Насадки имеют двойное антипригарное тефлоновое покрытие, которое гарантирует долгий срок службы и высокую надежность

Изделие имеет световой индикатор подключения к сети и контроля температуры. Регулировка температуры диапазоне 50-300°С

Прочная и удобная подставка позволяет производить соединение частей трубопровода без боязни опрокинуть устройство

Высокая мощность устройства позволяет быстро начать работу, и качественно её закончить



Сварочный набор AQUALINK 1500 W 20-40ММ А-05 используется в сфере сантехнических работ для монтажа водопроводных и отопительных систем в бытовых помещениях. Предназначен для сварки PPR труб и фитингов различной толщины в диапазоне диаметров от 20 до 40 мм. Благодаря специальной устойчивой подставке монтаж аппарата на столе осуществляется легко и быстро. Оснащен надежным термостатом, который автоматически регулирует температуру ТЭНов. Для удобства хранения и транспортировки набор поставляется в прочном металлическом кейсе.