Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-05, 1500 Вт
5.0
2
2 600 ₽
2 920 ₽
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-05, 1500 Вт
    Арт. О00000005155
    5.0
    2
    Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-05, 1500 Вт
    Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-05, 1500 Вт
    Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-05, 1500 Вт
    Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-05, 1500 Вт
      Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-05, 1500 Вт
      Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-05, 1500 Вт
      Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-05, 1500 Вт
      Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-05, 1500 Вт

      Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-05, 1500 Вт

      • -320 ₽
      2 600 ₽
      2 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aqualink
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		455x235x495
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -320 ₽
      2 600 ₽
      2 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Тройник Fusitek FT01102 (25 мм)
      15 ₽
      5.0
      Тройник Fusitek FT01102 (25 мм)
      Уголок Fusitek FT01702 (90°, 25 мм)
      14 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT01702 (90°, 25 мм)
      Тройник Fusitek FT01101 (20 мм)
      11 ₽
      5.0
      Тройник Fusitek FT01101 (20 мм)
      Муфта Fusitek FT02302 (25 мм)
      8 ₽
      5.0
      Муфта Fusitek FT02302 (25 мм)
      Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
      8 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
      Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
      6 ₽
      5.0
      Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
      Кран шаровой Tebo 015060102-02, 25 мм
      220 ₽
      5.0
      Кран шаровой Tebo 015060102-02, 25 мм
      Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
      160 ₽
      4.5
      Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
      Ножницы для резки труб Candan TRNR 16-42
      770 ₽
      Ножницы для резки труб Candan TRNR 16-42
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
      352 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
      228 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
      Труборез для полипропиленовых труб Лакра 3509010
      Нет в наличии
      5.0
      Труборез для полипропиленовых труб Лакра 3509010
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный набор AQUALINK 1500 W 20-40ММ А-05 используется в сфере сантехнических работ для монтажа водопроводных и отопительных систем в бытовых помещениях. Предназначен для сварки PPR труб и фитингов различной толщины в диапазоне диаметров от 20 до 40 мм. Благодаря специальной устойчивой подставке монтаж аппарата на столе осуществляется легко и быстро. Оснащен надежным термостатом, который автоматически регулирует температуру ТЭНов. Для удобства хранения и транспортировки набор поставляется в прочном металлическом кейсе.

        Преимущества

        • Комплект имеет устойчивую подставку, надежный термостат, автоматически регулирующий температуру тенов, а также прочный металлический кейс для транспортировки
        •  Аппарат надежно соединяет конструкции без риска возникновения протечек на стыке. Сварка выполняется враструб и не требует задействования дополнительных деталей
        • Насадки имеют двойное антипригарное тефлоновое покрытие, которое гарантирует долгий срок службы и высокую надежность
        • Изделие имеет световой индикатор подключения к сети и контроля температуры. Регулировка температуры диапазоне 50-300°С
        • Прочная и удобная подставка позволяет производить соединение частей трубопровода без боязни опрокинуть устройство
        • Высокая мощность устройства позволяет быстро начать работу, и качественно её закончить