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Аппараты для сварки пластиковых труб
Паяльники для полипропиленовых труб 63мм
Аппараты для сварки пластиковых труб
Паяльники для полипропиленовых труб 63мм
Цена, руб.
Наличие на складе
Да
Нет
Производитель
Aqualink
Aquaprom
Candan
Deko
Denzel
Fora
Kolner
Kronwerk
P.I.T.
Patriot
Valtec
Зубр
Кедр
Оптима
Ресанта
Ставр
ЭЛЕКТРОПРИБОР
Энергопром
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Насадки в комплекте
Да
Нет
Частота, Гц
50
60
Напряжение сети, В
220
230
Степень защиты
IP 44
IP 32
Упаковка
кейс
коробка
Труборез в комплекте
Да
Нет
Подставка в наборе
Да
Нет
Макс. диаметр сварки, мм
Мин. диаметр сварки, мм
Макс. температура нагрева, °C
Регулятор температуры
Да
Нет
Покрытие греющих элементов
тефлоновое
политетрафторэтилен
антипригарное
Мощность, Вт
Диаметр насадки, мм
Тип насадки
насадка парная
Форма нагревателя
мечевидная
дисковая
Тип сварки
муфтовая (раструбная)
Материал для сварки
ПВХ
нержавеющая сталь
полипропилен
пластик
металл
Страна производства
Россия
Китай
Турция
Гарантия
12 месяцев
24 месяца
3 года
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Макс. диаметр сварки, мм: 63
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Часто ищут:
для раструбной сварки
63мм
китайские
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Найдено: 19 товаров
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2 750 ₽
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
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1 900 ₽
3 600 ₽
4.0
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Aquaprom MК20/6
-1 700 ₽
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Нет в наличии
5.0
Аппарат для сварки пластиковых труб DWP-1500, 1500Вт, 260-300 градусов комплект насадок,20-63 мм DENZEL
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Нет в наличии
Аппарат для сварки ПВХ труб АСПТ-2000 Ресанта
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Нет в наличии
Аппарат для сварки пластиковых труб Ставр АСПТ-2000
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Нет в наличии
5.0
Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
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Нет в наличии
Аппарат для сварки пластиковых труб DWP-2000, Х-PRO, 2000 Вт, 300 градусов, комплект насадок, 20 - 63 мм DENZEL
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Нет в наличии
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
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Нет в наличии
Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
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Нет в наличии
Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205
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Нет в наличии
Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM63-C
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Нет в наличии
Сварочный аппарат для ПП труб ЭЛЕКТРОПРИБОР АСТ-2,5
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Нет в наличии
Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME
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Нет в наличии
5.0
Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-2000 65/55
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Нет в наличии
Сварочный аппарат для ПП труб Оптима АСТ-2,0
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Нет в наличии
Аппарат для сварки ПВХ труб АСПТ-1000 Ресанта
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Нет в наличии
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Энергопром MK20/6
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Нет в наличии
Аппарат для сварки пластиковых труб DWP-1500, 1500Вт, 260-300 град., 6 насадок, 20 - 63 мм DENZEL
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Нет в наличии
Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
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Часто ищут:
для раструбной сварки
63мм
китайские
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