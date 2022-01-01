Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
Найти аналог
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
    Арт. О00000033068
    Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
    Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
    Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
    Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
    Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
    Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
    Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
    Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
    Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
    Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
      Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
      Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
      Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
      Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
      Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
      Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
      Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
      Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
      Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
      Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214

      Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033068

      Характеристики

      Производитель
      		Kronwerk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		410x400x270
      Длина кабеля, м
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214 используется для муфтовой раструбной сварки при температуре до 300?. Он идеально подходит для разовых применений, обновления системы водопровода, монтажа канализационной и отопительной систем. Материал труб, с которыми работает аппарат — полипропилен и полиэтилен. Аппарат для сварки пластиковых труб выполнен в форме утюга. Он работает от сети 220 В и может применяться только в бытовых условиях. 6 насадок для пластиковых труб диаметром 20, 25, 32, 40, 50 и 60 мм прилагаются к аппарату

        Преимущества

        • Плавная регулировка рабочей температуры в диапазоне 50-300 °C обеспечивается поворотным переключателем с ребристой поверхностью
        • Индикаторы на корпусе аппарата помогают визуально отследить, включены ли нагреватели, защитив себя от получения ожогов
        • Благодаря наличию сменных насадок и шестигранного ключа не придется докупать расходники
        • Антипригарное покрытие на насадках предотвращает прилипание пластика и их поломку
        • Металлическая подставка с 4-мя опорами обеспечивает устойчивое положение паяльника на рабочей поверхности в перерывах между сваркой
        • Ручка аппарата имеет прорезиненное рельефное покрытие, что обеспечивает удобный захват
        • Прочный металлический кейс с крепежами для аппарата и каждой насадки обеспечивает безопасную транспортировку и удобное хранение