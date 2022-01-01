Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214
Арт. О00000033068
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Габариты, мм
|410x400x270
|
Длина кабеля, м
|1.5
- Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214 используется для муфтовой раструбной сварки при температуре до 300?. Он идеально подходит для разовых применений, обновления системы водопровода, монтажа канализационной и отопительной систем. Материал труб, с которыми работает аппарат — полипропилен и полиэтилен. Аппарат для сварки пластиковых труб выполнен в форме утюга. Он работает от сети 220 В и может применяться только в бытовых условиях. 6 насадок для пластиковых труб диаметром 20, 25, 32, 40, 50 и 60 мм прилагаются к аппарату
Преимущества
- Плавная регулировка рабочей температуры в диапазоне 50-300 °C обеспечивается поворотным переключателем с ребристой поверхностью
- Индикаторы на корпусе аппарата помогают визуально отследить, включены ли нагреватели, защитив себя от получения ожогов
- Благодаря наличию сменных насадок и шестигранного ключа не придется докупать расходники
- Антипригарное покрытие на насадках предотвращает прилипание пластика и их поломку
- Металлическая подставка с 4-мя опорами обеспечивает устойчивое положение паяльника на рабочей поверхности в перерывах между сваркой
- Ручка аппарата имеет прорезиненное рельефное покрытие, что обеспечивает удобный захват
- Прочный металлический кейс с крепежами для аппарата и каждой насадки обеспечивает безопасную транспортировку и удобное хранение