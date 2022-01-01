Преимущества

Плавная регулировка рабочей температуры в диапазоне 50-300 °C обеспечивается поворотным переключателем с ребристой поверхностью

Индикаторы на корпусе аппарата помогают визуально отследить, включены ли нагреватели, защитив себя от получения ожогов

Благодаря наличию сменных насадок и шестигранного ключа не придется докупать расходники

Антипригарное покрытие на насадках предотвращает прилипание пластика и их поломку

Металлическая подставка с 4-мя опорами обеспечивает устойчивое положение паяльника на рабочей поверхности в перерывах между сваркой

Ручка аппарата имеет прорезиненное рельефное покрытие, что обеспечивает удобный захват

Прочный металлический кейс с крепежами для аппарата и каждой насадки обеспечивает безопасную транспортировку и удобное хранение

Аппарат для сварки ПП труб Kronwerk КW 800 94214 используется для муфтовой раструбной сварки при температуре до 300?. Он идеально подходит для разовых применений, обновления системы водопровода, монтажа канализационной и отопительной систем. Материал труб, с которыми работает аппарат — полипропилен и полиэтилен. Аппарат для сварки пластиковых труб выполнен в форме утюга. Он работает от сети 220 В и может применяться только в бытовых условиях. 6 насадок для пластиковых труб диаметром 20, 25, 32, 40, 50 и 60 мм прилагаются к аппарату