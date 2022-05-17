Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт

Преимущества

Быстрый выход на рабочую температуру — спустя 3-4 минуты аппарат полностью готов к эксплуатации

Плавная регулировка температуры 0-300 °C — пользователь может выбрать, в каком температурном режиме работать. Это расширяет спектр задач, с которыми может справиться аппарат для сварки пластиковых труб

Индикация работы — оператор защищен от получения ожогов по неосторожности, т.к. может визуально отследить, что аппарат включен и нагрет

Антипригарное покрытие на насадках предотвращает налипание пластика и обеспечивает их долговечность

Эргономичная ручка обеспечивает удобный хват и комфортную работу

Легкий и компактный — аппаратом удобно работать в местах, где не пройдут более громоздкие модели

Жаропрочная подставка позволяет безопасно фиксировать нагретый аппарат в перерывах между сваркой

Металлический кейс с ячейками позволяет удобно разместить аппарат и все комплектующие в одном месте, это особенно удобно при транспортировке

Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203 - применяется при монтаже и разводке систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и канализации. Используется для труб из полипропилена и полиэтилена. В основе его функционирования лежит воздействие высокой температурой до 300 °C, которая обеспечивается благодаря мощности 750 Вт.