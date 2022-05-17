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Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
5.0
2
Найти аналог
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Арт. О00000005940
    5.0
    2
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт

    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203, 750Вт

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. О00000005940
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Насадки в комплекте
    		Да
    Вес, кг
    		2.183
    Габариты, мм
    		365х90х170
    Частота, Гц
    		50
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203 - применяется при монтаже и разводке систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и канализации. Используется для труб из полипропилена и полиэтилена. В основе его функционирования лежит воздействие высокой температурой до 300 °C, которая обеспечивается благодаря мощности 750 Вт.

      Преимущества

      • Быстрый выход на рабочую температуру — спустя 3-4 минуты аппарат полностью готов к эксплуатации
      • Плавная регулировка температуры 0-300 °C — пользователь может выбрать, в каком температурном режиме работать. Это расширяет спектр задач, с которыми может справиться аппарат для сварки пластиковых труб
      • Индикация работы — оператор защищен от получения ожогов по неосторожности, т.к. может визуально отследить, что аппарат включен и нагрет
      • Антипригарное покрытие на насадках предотвращает налипание пластика и обеспечивает их долговечность
      • Эргономичная ручка обеспечивает удобный хват и комфортную работу
      • Легкий и компактный — аппаратом удобно работать в местах, где не пройдут более громоздкие модели
      • Жаропрочная подставка позволяет безопасно фиксировать нагретый аппарат в перерывах между сваркой
      • Металлический кейс с ячейками позволяет удобно разместить аппарат и все комплектующие в одном месте, это особенно удобно при транспортировке