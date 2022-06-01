Домашние мастера и умелые профессионалы при прокладке труб водоснабжения и отопления предпочитают пластиковые изделия металлическим. Это не удивительно, поскольку пластик не подвержен ржавчине, более легок, а по износоустойчивости не уступает стали. Чтобы монтаж водопроводных систем из полипропилена был быстрым и легким, важно правильно подобрать паяльник. В этой статье мы представим топ 16 лучших паяльников для полипропиленовых труб.

Критерии выбора паяльника для полипропиленовых труб

На то, какой паяльник лучше выбрать для спайки пластиковых труб, будут влиять сфера использования, пожелания и возможности покупателя. Основными критериями для подбора такого оборудования чаще всего являются:

Мощность. Определяет время пайки и возможность сварки труб разного диаметра. Для сварки труб дома, где диаметр, как правило, не превышает 40 мм выбирают паяльники мощностью до 800 Вт. Для профессиональных работ и быстрой сварки труб большего диаметра желательно приобретать паяльники с мощностью до 2 кВт. На мечевидных паяльниках иногда делают несколько тэнов с разной мощностью. Температура. Температура сварки полипропиленовых труб варьируется в диапазоне от 260 до 300 градусов. При выборе паяльника стоит учесть, что недостаточный нагрев труб и фитингов приведет к ненадежной фиксации и образованию щелей. Слишком высокая температура может привести к плавлению внутренних частей деталей, таким образом проходимость труб может значительно уменьшиться. Терморегулятор. В паяльниках подобного типа терморегулятор присутствует в виде термостата и термореле, а температура устанавливается при помощи колеса. На более дорогих сварках устанавливается микропроцессор. Насадки. Насадки изготавливаются из термостойких материалов и предназначены для изделий разного диаметра. Самыми ходовыми являются Ду 32, 25 и 20 мм. Чтобы при плавлении пластик не прилипал к насадке, ее обрабатывают тефлоновым покрытием. Комплектация. В комплекте к паяльнику часто идет целый набор приспособлений для сварки. В него входит подставка, набор насадок (матриц), ножницы для резки труб (труборез), инструмент для смены оснастки, рулетка, уровень, перчатки и пр.

Аппарат для пайки какой фирмы лучше выбрать?

Лидирующие позиции на рынке производителей и поставщиков сварочного оборудования для пп-изделий занимают:

Candan. Также известный как Candan Makina. Турецкий производитель сварочного оборудования, сопутствующих товаров, кранов, изделий из металла и литых конструкций для работы под давлением. Сварочные наборы бренда давно популярны среди любителей и профессионалов и являются одними из лучших по качеству. Wester. Известный поставщик сварочного оборудования. Оборудование производителя рассчитано на работу с трубами 6-ти диаметров и отличается удобной системой управления. Elitech. Если вам необходим надежный инструмент, садовое оборудование и комплектующие для многих видов работ, то на товары Elitech определенно стоит обратить внимание. В ассортименте есть наборы для сварки разной комплектации. Dytron. Один из ведущих производителей аппаратов для сварки: механических и гидравлических сварочных машин, сварочных аппаратов, труб, фитингов. В модельном ряду можно найти лучшие цилиндрические и мечевидные сварки разной комплектации. Ресанта. Выпускает оборудование для TIG, MMA, MIG сварки, паяльники для сварки полипропиленовых изделий на одну или несколько пар насадок. Rothenberger. Немецкий поставщик сварочного и слесарного оборудования. Компания изготавливает безопасные и надежные сварочные аппараты для разных видов пластика. Sturm. Известный на отечественном рынке дистрибьютор товаров для садовых работ, ремонта и уборки. Сварочные аппараты имеют удобное управление, а насадки обрабатываются японским тефлоновым покрытием. Kolner. Производитель инструмента, оборудования для сада и строительно-отделочных работ. Сварочные аппараты бренда отличаются оптимальной для домашних работ мощностью и невысокой стоимостью. Ставр. Российский производитель техники и инструмента для любителей и профессиональных мастеров. Аппараты от “Ставр” быстро нагреваются и имеют лучшую защиту насадок от прилипания полипропиленовых изделий. Зубр. Отечественная компания с более чем двадцатилетней историей. Фирменные приборы для сварки идут в комплекте с насадками и устойчивой подставкой.

Лучшие недорогие паяльники для труб

Модель/Характеристика Мощность (Вт) Температура нагрева (°C) Минимальный диаметр насадки (мм) Максимальный диаметр насадки (мм) Количество насадок в комплекте Вес в упаковке (кг) Стоимость (руб) Kolner KPWM 800MC 800 300 20 32 3 1,9 1 264 Patriot The One PW 100 675 0-300 20 32 3 1,3 1 189 Kronwerk KW 600 94212 600 50-300 20 40 4 1,2 1 500 Gigant GPW-1000 1 000 50-300 20 63 6 2,5 1 700

Kolner KPWM 800MC

Открывает наш рейтинг лучших компактный бюджетный сварочный аппарат от марки Kolner.





Достоинства:

Три насадки (20-32 мм);

Для хранения аппарата в перерывах и безопасности оператора в комплекте есть подставка;

Мощности паяльника в 800 Вт достаточно для пайки труб в доме или квартире;

Наибольшая температура прогрева - 300 градусов оптимальна для операций с бытовыми полипропиленовыми изделиями;

Паяльник и аксессуары упакованы в кейс для удобного хранения;

Аппарат полностью прогревается меньше,чем за 3 минуты;

Благодаря весу в 0,8 кг, его удобно держать в руках при сложных и длительных сварочных работах.

Недостатки:

Не выявлено.

Patriot The One PW 100

Лучший бюджетный паяльник для труб в рейтинге по скорости нагрева и легкости.





Достоинства:

Мощности в 675 Вт достаточно для бытовых нужд;

В комплекте предусмотрено 3 насадки под диаметры от 20 до 32 мм;

Нагревательный элемент прогревается до температуры в 300 °C ;

Вес паяльника в 1 кг оптимален для длительной сварки и переноски;

Длина кабеля 2 м удобна при работе в отдалении от источника питания;

Простое управление;

Регулировка температуры посредством колеса.

Недостатки:

Не выявлено.

Kronwerk KW 600 94212

Неплохой вариант паяльника с компактным хранением в нашем рейтинге лучших.





Достоинства:

Температура настраивается в диапазоне 50-300°C ;

Обработан антипригарным покрытием, что помогает избежать порчи изделий и самого прибора;

Для легкой установки насадок в комплекте есть шестигранный ключ;

Благодаря небольшому весу и прорезиненной рукоятке аппарат нетрудно держать при выполнении длительной сварки;

Питается от бытовой однофазной сети;

В комплекте к устройству идут 4 насадки с диаметром от 20 до 40 мм;

Для безопасного хранения во время работы предусмотрена подставка, а для длительного хранения в кладовой или гараже - кейс.

Недостатки:

Не выявлено.

Gigant GPW-1000

Хороший паяльник для полипропиленовых труб с лучшим комплектом насадок в этой категории рейтинга.





Достоинства:

Лучшая мощность в этой категории рейтинга - 1000 Вт;

5 насадок в наборе позволят установить водопровод и отопительные коммуникации в квартире и доме;

Для смены оснастки предусмотрены шестигранный ключ и отвертка;

Тефлоновое покрытие для защиты насадок и изделий;

Температуру удобно устанавливать с помощью регулятора;

Для хранения паяльника на столе предусмотрена подставка, для длительного хранения и перевозки - кейс.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие паяльники для сварки полипропиленовых труб цена - качество

Модель/Характеристика Мощность (Вт) Температура нагрева (°C) Минимальный диаметр насадки (мм) Максимальный диаметр насадки (мм) Количество насадок в комплекте Вес в упаковке (кг) Стоимость (руб) Aqualink А-05, 1500 Вт 1 500 50-320 20 40 4 3,2 2 920 Ставр АСПТ- 900М 900 50-300 20 32 3 2,5 2 519 ЗУБР Мастер АСТ-800, 800 Вт 800 50-300 20 63 6 3 2 750 Kolner KPWM 1100C 1 100 300 20 63 6 2,2 2 360

Aqualink А-05, 1500 Вт

Прибор для раструбной сварки с лучшим соотношением цена - качество по отзывам пользователей в нашем рейтинге.





Достоинства:

4 матрицы для быстрой установки труб от 20 до 40 мм в диаметре;

Лучшая температура прогрева - 320 градусов;

В комплекте есть ключи для смены насадок и подставка для хранения;

Паяльник питается от бытовой однофазной сети;

Мощность 1500 Вт для комфортных операций с несколькими насадками одновременно;

Стальной кейс для перевозки и хранения прибора.

Недостатки:

Не выявлено.

Ставр АСПТ- 900М

Лучший паяльник для пайки труб в помещении с отдаленной розеткой.





Достоинства:

Компактная подставка для установки прибора на столе или безопасного хранения в перерывах;

Простая система контроля и установки температуры при помощи индикаторов и регулировочного колеса;

Чтобы рука оператора не скользила во время работы с паяльником, рукоятка оснащена резиновым покрытием;

3 насадки на 20, 25, 32 мм подойдут для проведения водопровода в туалете и ванной комнате;

Лучшая длина кабеля в этой категории рейтинга - 3 м;

Быстрая смена насадок при помощи инструмента в комплекте.

Недостатки:

Не выявлено.

ЗУБР Мастер АСТ-800, 800 Вт

Неплохой паяльник для пластиковых труб, который мы также включили в рейтинг лучших по соотношению цены и качества.





Достоинства:

Подставка с четырьмя ножками для надежной фиксации на опоре;

Рукоятка с прорезиненным покрытием помогает избежать выскальзывания прибора из рук;

В комплекте 6 насадок для стыкования труб разного диаметра;

Температура устанавливается при помощи регулировочного колеса;

Индикаторы на корпусе помогают отследить поступление в паяльник достаточного уровня напряжения;

В наборе предусмотрена отвертка, имбусовый ключ для установки насадок и кейс для хранения.

Недостатки:

Не выявлено.

Kolner KPWM 1100C

Хороший паяльник для пвх и пп труб с шестью насадками в комплекте.





Достоинства:

Благодаря антипригарному покрытию на насадках изделие не прилипает к металлу при длительном нагреве;

Устойчивая подставка для установки прибора во время отдыха;

Наибольшая рабочая температура - 300°C;

Паяльник работает от бытовой сети, поэтому не требует организации особых условий по электропитанию;

Простое управление и контроль с помощью кнопки и индикаторов;

Скорость работы обеспечивается нагревом сварки за 2,5 минуты.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие паяльники для начинающих монтажников

Модель/Характеристика Мощность (Вт) Температура нагрева (°C) Минимальный диаметр насадки (мм) Максимальный диаметр насадки (мм) Количество насадок в комплекте Вес в упаковке (кг) Стоимость (руб) Candan CM-06 Set 1 500 50-320 20 40 4 5 3 590 Patriot PW 205 2 000 0-300 20 63 6 4,6 3 690 Denzel DWP-750 94203, 750Вт 750 50-300 20 40 4 2,1 2 400 Ресанта АСПТ-1000 1 000 - 20 63 6 3 2 300

Candan CM-06 Set

Какой лучше выбрать паяльник для пп труб начинающему мастеру? - Желательно, с расширенной комплектацией и несколькими тэнами.





Достоинства:

За счет прорезиненной рукоятки паяльник не выскользнет из рук;

Тумблеры для управления двумя тэнами;

Быстрое выполнение операций благодаря возможности подключения нескольких насадок;

Колесо регулировки упрощает установку необходимой температуры в диапазоне от 50 до 320 градусов;

Лучшая в рейтинге защита от пыли и влаги IP 44;

4 насадки для работы с самыми ходовыми диаметрами труб в комплекте.

Недостатки:

Большой вес полного комплекта.

Patriot PW 205

Лучший паяльник для труб по мощности в этой категории рейтинга.





Достоинства:

Лучшая мощность - 2000 Вт для быстрой сварки труб диаметром до 63 мм;

Комплект насадок из 6 единиц оптимален для проведения водо- и теплопроводных сетей, а также канализационных труб;

Двухметровый сетевой кабель позволит работать с аппаратом в отдалении от розетки;

Подставка с четырьмя ножками для надежной фиксации на опорной поверхности;

В комплект входит резак для труб и кейс.

Недостатки:

Не выявлено.

Denzel DWP-750 94203, 750Вт

В сравнении со стандартными мечевидными паяльниками для труб данная модель будет лучшим выбором для монтажных и ремонтных работ трубопровода в труднодоступных местах.





Достоинства:

Температуру можно настроить в пределах от 50 до 300°C;

Быстрая подготовка прибора к работе (прогрев до 5 минут);

Насадки с антипригарным покрытием для чистой работы и защиты изделий;

Питание от бытовой однофазной сети;

Благодаря компактным габаритам аппарата его удобно использовать в труднодоступных местах и хранить;

В комплект входит набор крепежного инструмента,труборез и кейс;

4 насадки для труб разного диаметра.

Недостатки:

Не выявлено.

Ресанта АСПТ-1000

Последняя, но не по качеству модель в данной категории нашего рейтинга лучших.





Достоинства:

С помощью регулятора и индикаторов удобно контролировать работу паяльника и задавать необходимую температуру;

Насадки оснащены тефлоновым покрытием для безопасности и легкой очистки;

В комплект входит подставка для хранения в перерывах от использования;

Может подключаться в помещении с однофазным источником питания;

6 насадок для операций с полипропиленовыми трубами ходовых диаметров;

Мощность - 1 кВт.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие профессиональные паяльники для труб

Модель/Характеристика Мощность (Вт) Температура нагрева (°C) Минимальный диаметр насадки (мм) Максимальный диаметр насадки (мм) Количество насадок в комплекте Вес в упаковке (кг) Стоимость (руб) Candan CM-04, 2000 Вт 2 000 50-320 50 75 3 8 9 520 Candan CM-01, 1500 Вт 1 500 50-310 20 40 4 7 5 570 Ставр АСПТ-2000 2 000 50 - 310 20 63 6 5,1 3 960 AQUAPROM АСП 1.5/3 М 1 500 50-300 20 32 3 - -

Candan CM-04, 2000 Вт

Одна из лучших турецких моделей сварочного аппарата, которая пригодится при соединении труб большого диаметра в домах.





Достоинства:

Лучшая в рейтинге сварочных аппаратов для пп изделий степень защиты IP 44 позволяет использовать аппарат в условиях высокой влажности, что удобно при работе с трубопроводами;

Оптимален для операций с изделиями больших диаметров (от 50 до 75 мм);

Для установки на столе или в перерывах от использования сварку можно поставить на крестовину;

Лучший длинный кабель в нашем рейтинге - 5 м удобен, если розетка находится в соседнем помещении;

Обширный диапазон температур ( 50-320°C).

Недостатки:

Большой вес комплекта.

Candan CM-01, 1500 Вт

Хороший паяльный аппарат из нашего рейтинга лучших с широким диапазоном температур и мощностью 1,5 кВт.





Достоинства:

Для удобного крепления к краю стола оснащен струбциной;

В комплект входят ножницы для реза полипропиленовых труб, уровень и рулетка;

Лучшая в рейтинге длина кабеля - 5 м;

Для безопасной работы оборудован предохранителем 16А;

4 насадки для операций с трубами диаметром 20-40 мм.

Недостатки:

Не выявлено.

Ставр АСПТ-2000

Удобный в работе паяльник с двумя нагревателями.





Достоинства:

Насадки с антипригарным покрытием способствуют равномерному прогреву детали без прилипания;

В комплект входит подставка для установки прибора на стол или хранения в перерыве от работы;

Два тэна с отдельными тумблерами;

Кабель длиной три метра позволяет переносить прибор в соседние помещения при необходимости;

Подключается к бытовой электросети;

Рукоятка с резиновым покрытием для удобства при работе.

Недостатки:

Не выявлено.

AQUAPROM АСП 1.5/3 М

Завершает наш обзор паяльников для полипропиленовых труб одна из лучших моделей марки Aquaprom.





Достоинства:

Регулировка температуры допустима в диапазоне от 50 до 300 градусов;

3 насадки для использования при работе с трубами ходовых диаметров;

Работает от бытовой сети, поэтому пригоден для использования в доме, квартире, гараже;

Мощность - 1500 Вт;

В комплект входит кейс из металла для удобства хранения и транспортировки.

Недостатки:

Не выявлено.

Какой аппарат для сварки полипропиленовых труб купить?

Выбор аппарата для сварки труб - дело непростое при таком ассортименте моделей. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам приблизится к покупке необходимого паяльного аппарата для полипропиленовых труб.