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Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
5.0
2
850 ₽
1 260 ₽
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
    Арт. О00000007721
    5.0
    2
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000
      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000

      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000

      • -410 ₽
      850 ₽
      1 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007721
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		450x100x270
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      • -410 ₽
      850 ₽
      1 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аппараты для сварки труб Patriot отличаются эргономичностью и компактностью исполнения, благодаря чему пользуются большой популярностью. Они достигают предельной температуры нагрева за короткое время, и применяются для сварки труб любого диаметра. Конкретно эта модель сварочного аппарата Патриот обеспечивает прогрев до трехсот градусов, поэтому предназначается для соединения труб из полипропилена окружностью от двадцати до тридцати двух миллиметров. При плавлении аппарат позволяет легко снять заготовку с утюжка, не оставляя следов на металле, что исключает необходимость чистки инструмента. Patriot PW 100 купить стоит как начинающему, так и продвинутому мастеру сварки, ведь с ним процесс сборки трубопровода заметно упрощается.

        Преимущества сварочного аппарата Patriot The One PW 100:

        • Двухметровый провод;
        • Быстрый нагрев;
        • Исключение прилипания заготовки;
        • Возможность регуляции температуры;
        • Простота сервиса.

        Комплектация:

        • Сварочный аппарат;
        • Насадка 20 мм;
        • Насадка 25 мм;
        • Насадка 32 мм;
        • Шнур питания;
        • Кейс для хранения.