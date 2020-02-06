Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot The One PW 100 170302000

Аппараты для сварки труб Patriot отличаются эргономичностью и компактностью исполнения, благодаря чему пользуются большой популярностью. Они достигают предельной температуры нагрева за короткое время, и применяются для сварки труб любого диаметра. Конкретно эта модель сварочного аппарата Патриот обеспечивает прогрев до трехсот градусов, поэтому предназначается для соединения труб из полипропилена окружностью от двадцати до тридцати двух миллиметров. При плавлении аппарат позволяет легко снять заготовку с утюжка, не оставляя следов на металле, что исключает необходимость чистки инструмента. Patriot PW 100 купить стоит как начинающему, так и продвинутому мастеру сварки, ведь с ним процесс сборки трубопровода заметно упрощается.

Преимущества сварочного аппарата Patriot The One PW 100:

Двухметровый провод;

Быстрый нагрев;

Исключение прилипания заготовки;

Возможность регуляции температуры;

Простота сервиса.

Комплектация: