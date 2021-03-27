Аппарат для сварки полипропиленовых труб Aquaprom АСП 1.5/3 М (M40/3)
Арт. X1699720119
Характеристики
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Производитель
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Насадки в комплекте
|Да
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Вес, кг
|1.4
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Надёжный комплект сварочного оборудования Aquaprom АСП 1.5/3 М предназначен для ручной полифузионной сварки напорных полипропиленовых систем из труб с наружным диаметром от 20 до 32 мм. Незаменим при сантехнических работах. Температура нагрева регулируется от 50 до 300 Со. Аппарат поставляется в удобном металлическом кейсе, где для каждого инструмента предусмотрено своё место.
Преимущества
- Тефлоновое покрытие нагревателя исключает прилипание трубы во время плавления
- Регулятор температурного режима позволит максимально точно подобрать необходимый режим пайки
- Индикатор на корпусе подскажет о готовности аппарата к работе