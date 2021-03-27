Аппарат для сварки полипропиленовых труб Aquaprom АСП 1.5/3 М (M40/3)

Преимущества

Тефлоновое покрытие нагревателя исключает прилипание трубы во время плавления

Регулятор температурного режима позволит максимально точно подобрать необходимый режим пайки

Индикатор на корпусе подскажет о готовности аппарата к работе

Надёжный комплект сварочного оборудования Aquaprom АСП 1.5/3 М предназначен для ручной полифузионной сварки напорных полипропиленовых систем из труб с наружным диаметром от 20 до 32 мм. Незаменим при сантехнических работах. Температура нагрева регулируется от 50 до 300 Со. Аппарат поставляется в удобном металлическом кейсе, где для каждого инструмента предусмотрено своё место.