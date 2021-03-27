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Аппарат для сварки полипропиленовых труб Aquaprom АСП 1.5/3 М (M40/3)
5.0
3
Найти аналог
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки полипропиленовых труб Aquaprom АСП 1.5/3 М (M40/3)
    Арт. X1699720119
    5.0
    3
    Аппарат для сварки полипропиленовых труб Aquaprom АСП 1.5/3 М (M40/3)

      Аппарат для сварки полипропиленовых труб Aquaprom АСП 1.5/3 М (M40/3)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1699720119
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Aquaprom
      Насадки в комплекте
      		Да
      Вес, кг
      		1.4
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Надёжный комплект сварочного оборудования Aquaprom АСП 1.5/3 М предназначен для ручной полифузионной сварки напорных полипропиленовых систем из труб с наружным диаметром от 20 до 32 мм. Незаменим при сантехнических работах. Температура нагрева регулируется от 50 до 300 Со. Аппарат поставляется в удобном металлическом кейсе, где для каждого инструмента предусмотрено своё место.

        Преимущества

        • Тефлоновое покрытие нагревателя исключает прилипание трубы во время плавления
        • Регулятор температурного режима позволит максимально точно подобрать необходимый режим пайки
        • Индикатор на корпусе подскажет о готовности аппарата к работе