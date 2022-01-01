Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный аппарат для п/п труб Aquaprom АСП 1.5/3 М метал упаковка
Найти аналог
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Сварочный аппарат для п/п труб Aquaprom АСП 1.5/3 М метал упаковка
    Арт. Ю00000019128
    Сварочный аппарат для п/п труб Aquaprom АСП 1.5/3 М метал упаковка

      Сварочный аппарат для п/п труб Aquaprom АСП 1.5/3 М метал упаковка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000019128

      Характеристики

      Производитель
      		Aquaprom
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Упаковка
      		кейс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аппарат для сварки пластиковых труб AQUAPROM "АКВАПРОМ" АСП-1,5/3 М  M40/3 используется в сфере сантехнических работ. Надежно сваривает полипропиленовые трубы и фитинги диаметром 20, 25, 32 мм. Необходимые насадки идут в комплекте. Тефлоновое покрытие нагревателя исключает прилипание трубы во время плавления, Регулятор температурного режима позволит максимально точно подобрать необходимый режим пайки. Диапазон регулировки от 0 до 300оС. Индикатор на корпусе подскажет о готовности аппарата к работе.

        Преимущества

        • Надежность
        • Тефлоновое покрытие нагревателя