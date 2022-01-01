Сварочный аппарат для п/п труб Aquaprom АСП 1.5/3 М метал упаковка

Преимущества

Надежность

Тефлоновое покрытие нагревателя

Аппарат для сварки пластиковых труб AQUAPROM "АКВАПРОМ" АСП-1,5/3 М M40/3 используется в сфере сантехнических работ. Надежно сваривает полипропиленовые трубы и фитинги диаметром 20, 25, 32 мм. Необходимые насадки идут в комплекте. Тефлоновое покрытие нагревателя исключает прилипание трубы во время плавления, Регулятор температурного режима позволит максимально точно подобрать необходимый режим пайки. Диапазон регулировки от 0 до 300С. Индикатор на корпусе подскажет о готовности аппарата к работе.