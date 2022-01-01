Сварочный аппарат для п/п труб Aquaprom АСП 1.5/3 М метал упаковка
Арт. Ю00000019128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220, 230
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Упаковка
|кейс
- Аппарат для сварки пластиковых труб AQUAPROM "АКВАПРОМ" АСП-1,5/3 М M40/3 используется в сфере сантехнических работ. Надежно сваривает полипропиленовые трубы и фитинги диаметром 20, 25, 32 мм. Необходимые насадки идут в комплекте. Тефлоновое покрытие нагревателя исключает прилипание трубы во время плавления, Регулятор температурного режима позволит максимально точно подобрать необходимый режим пайки. Диапазон регулировки от 0 до 300оС. Индикатор на корпусе подскажет о готовности аппарата к работе.
Преимущества
- Надежность
- Тефлоновое покрытие нагревателя