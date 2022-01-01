Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 94212

Преимущества

Поворотный регулятор с ребристой поверхностью позволяет точно настроить температурный режим в диапазоне 50-300 °C

Индикаторы работы помогут пользователю отследить, когда нагреватель включен, чтобы по неосторожности не получить ожоги

Антипригарное покрытие насадок позволяет избежать прилипания пластика на их поверхность и поломку

Комплект поставки включает в себя шестигранный ключ

Широкая металлическая подставка обеспечивает устойчивое положение аппарата в перерывах между рабочими циклами

Прорезиненная рукоятка с рельефными элементами идеально ложится в руку, повышая удобство эксплуатации

Малый вес 1.2 кг и вытянутая форма помогают с комфортом работать в труднодоступных местах

Чехол для хранения и транспортировки позволяет собрать вместе аппарат с аксессуарами и не потерять их

Бытовой аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 предназначен для работы с полипропиленовыми и полиэтиленовыми трубами. Он используется как при периодическом ремонте, так и при монтаже систем водопровода, канализации и отопления. Мощности 600 Вт достаточно для обеспечения температуры сварки 300 °C. Питание аппарата для сварки пластиковых труб осуществляется от однофазной бытовой сети 220 В, поэтому использовать его в частных домах и квартирах очень удобно. 4 сменные насадки позволяют приступить к работе сразу после приобретения аппарата. Они предназначены для пластиковых труб диаметром 20, 25, 32 и 40 мм