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Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 94212
Найти аналог
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 94212
    Арт. О00000033067
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 94212
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 94212
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 94212
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 94212
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 94212
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 94212
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 94212
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 94212
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 94212
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 94212

      Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 94212

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033067

      Характеристики

      Производитель
      		Kronwerk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		380x340x70
      Длина кабеля, м
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бытовой аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW 600 предназначен для работы с полипропиленовыми и полиэтиленовыми трубами. Он используется как при периодическом ремонте, так и при монтаже систем водопровода, канализации и отопления. Мощности 600 Вт достаточно для обеспечения температуры сварки 300 °C. Питание аппарата для сварки пластиковых труб осуществляется от однофазной бытовой сети 220 В, поэтому использовать его в частных домах и квартирах очень удобно. 4 сменные насадки позволяют приступить к работе сразу после приобретения аппарата. Они предназначены для пластиковых труб диаметром 20, 25, 32 и 40 мм

        Преимущества

        • Поворотный регулятор с ребристой поверхностью позволяет точно настроить температурный режим в диапазоне 50-300 °C
        • Индикаторы работы помогут пользователю отследить, когда нагреватель включен, чтобы по неосторожности не получить ожоги
        • Антипригарное покрытие насадок позволяет избежать прилипания пластика на их поверхность и поломку
        • Комплект поставки включает в себя шестигранный ключ
        • Широкая металлическая подставка обеспечивает устойчивое положение аппарата в перерывах между рабочими циклами
        • Прорезиненная рукоятка с рельефными элементами идеально ложится в руку, повышая удобство эксплуатации
        • Малый вес 1.2 кг и вытянутая форма помогают с комфортом работать в труднодоступных местах
        • Чехол для хранения и транспортировки позволяет собрать вместе аппарат с аксессуарами и не потерять их