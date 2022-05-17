Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 94207, Х-PRO, 800 Вт

Преимущества

Поворотный регулятор обеспечивает плавное изменение температуры до 260-300 °C

Комплектация сменными насадками и отверткой позволяет приступить к работе сразу после покупки паяльника

Насадки выполнены с антипригарным покрытием, защищающим их от налипания пластика и разрушения

Индикация работы помогает пользователю быстро сориентироваться и не допустить ожогов по неосторожности

Небольшая Т-образная подставка позволяет безопасно зафиксировать инструмент на рабочей поверхности

Рукоятка с рельефным покрытием обеспечивает удобный захват и комфортную работу

Малый вес 2,5 кг и вытянутая форма помогают работать даже в труднодоступных местах

Металлический кейс с крепежом для каждой детали позволяет хранить и перевозить аппарат для сварки пластиковых труб вместе с аксессуарами

Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 X-PRO используется для сварки полиэтиленовых и полипропиленовых труб путем нагрева/размягчения и последующего соединения под давлением. Он подходит для: самостоятельного обновления водопровода, ремонта труб, монтажа отопительной и канализационной систем в частном доме или квартире. Три сменные насадки позволяют соединять трубы диаметром 20, 25 и 35 мм. Аппарат для сварки пластиковых труб относится к бытовому типу, поэтому работает от бытовой электросети 220 В. Мощности 800 Вт достаточно для качественного решения поставленных задач.