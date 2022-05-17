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Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 94207, Х-PRO, 800 Вт
5.0
2
Найти аналог
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 94207, Х-PRO, 800 Вт
    Арт. О00000020326
    5.0
    2
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 94207, Х-PRO, 800 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 94207, Х-PRO, 800 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 94207, Х-PRO, 800 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 94207, Х-PRO, 800 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 94207, Х-PRO, 800 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 94207, Х-PRO, 800 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 94207, Х-PRO, 800 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 94207, Х-PRO, 800 Вт

      Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 94207, Х-PRO, 800 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000020326
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Насадки в комплекте
      		Да
      Вес, кг
      		2.5
      Габариты, мм
      		460х140х95
      Длина кабеля, м
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 X-PRO используется для сварки полиэтиленовых и полипропиленовых труб путем нагрева/размягчения и последующего соединения под давлением. Он подходит для: самостоятельного обновления водопровода, ремонта труб, монтажа отопительной и канализационной систем в частном доме или квартире. Три сменные насадки позволяют соединять трубы диаметром 20, 25 и 35 мм. Аппарат для сварки пластиковых труб относится к бытовому типу, поэтому работает от бытовой электросети 220 В. Мощности 800 Вт достаточно для качественного решения поставленных задач.

        Преимущества

        • Поворотный регулятор обеспечивает плавное изменение температуры до 260-300 °C
        • Комплектация сменными насадками и отверткой позволяет приступить к работе сразу после покупки паяльника
        • Насадки выполнены с антипригарным покрытием, защищающим их от налипания пластика и разрушения
        • Индикация работы помогает пользователю быстро сориентироваться и не допустить ожогов по неосторожности
        • Небольшая Т-образная подставка позволяет безопасно зафиксировать инструмент на рабочей поверхности
        • Рукоятка с рельефным покрытием обеспечивает удобный захват и комфортную работу
        • Малый вес 2,5 кг и вытянутая форма помогают работать даже в труднодоступных местах
        • Металлический кейс с крепежом для каждой детали позволяет хранить и перевозить аппарат для сварки пластиковых труб вместе с аксессуарами