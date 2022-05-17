Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 94207, Х-PRO, 800 Вт
Арт. О00000020326
Характеристики
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Производитель
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Насадки в комплекте
|Да
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Вес, кг
|2.5
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Габариты, мм
|460х140х95
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Длина кабеля, м
|1.5
- Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-800 X-PRO используется для сварки полиэтиленовых и полипропиленовых труб путем нагрева/размягчения и последующего соединения под давлением. Он подходит для: самостоятельного обновления водопровода, ремонта труб, монтажа отопительной и канализационной систем в частном доме или квартире. Три сменные насадки позволяют соединять трубы диаметром 20, 25 и 35 мм. Аппарат для сварки пластиковых труб относится к бытовому типу, поэтому работает от бытовой электросети 220 В. Мощности 800 Вт достаточно для качественного решения поставленных задач.
Преимущества
- Поворотный регулятор обеспечивает плавное изменение температуры до 260-300 °C
- Комплектация сменными насадками и отверткой позволяет приступить к работе сразу после покупки паяльника
- Насадки выполнены с антипригарным покрытием, защищающим их от налипания пластика и разрушения
- Индикация работы помогает пользователю быстро сориентироваться и не допустить ожогов по неосторожности
- Небольшая Т-образная подставка позволяет безопасно зафиксировать инструмент на рабочей поверхности
- Рукоятка с рельефным покрытием обеспечивает удобный захват и комфортную работу
- Малый вес 2,5 кг и вытянутая форма помогают работать даже в труднодоступных местах
- Металлический кейс с крепежом для каждой детали позволяет хранить и перевозить аппарат для сварки пластиковых труб вместе с аксессуарами