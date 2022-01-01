Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205
Арт. О00000016737
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|461х108х282
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Упаковка
|кейс
- Аппарат для сварки пластиковых труб PATRIOT PW 205 170302010 - это устойчивое устройство, которое предназначено для прогрева и сварки полипропиленовых труб диаметром от 20 до 63 мм. Изделие оснащено двумя нагревательными элементами. Тефлоновое покрытие нагревательных элементов исключает налипание расплавленных рабочих материалов. Температура регулируется в пределах от 0 до 300°С. Аппарат поставляется в металлическом кейсе, что облегчает транспортировку и последующее хранение.
Преимущества
- Компактное хранение в металлическом кейсе
- Аппарат для сварки пластиковых труб PATRIOT PW 205 170302010 обладает двумя нагревательными элементами
- Сетевой кабель имеет длину 2 метра
- Габариты изделия: 450х100х270 мм
- Плавная регулировка температуры: 0-300°С
- Потребляемая мощность: 2000 Вт