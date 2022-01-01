Преимущества

Компактное хранение в металлическом кейсе

Аппарат для сварки пластиковых труб PATRIOT PW 205 170302010 обладает двумя нагревательными элементами

Сетевой кабель имеет длину 2 метра

Габариты изделия: 450х100х270 мм

Плавная регулировка температуры: 0-300°С

Потребляемая мощность: 2000 Вт

Аппарат для сварки пластиковых труб PATRIOT PW 205 170302010 - это устойчивое устройство, которое предназначено для прогрева и сварки полипропиленовых труб диаметром от 20 до 63 мм. Изделие оснащено двумя нагревательными элементами. Тефлоновое покрытие нагревательных элементов исключает налипание расплавленных рабочих материалов. Температура регулируется в пределах от 0 до 300°С. Аппарат поставляется в металлическом кейсе, что облегчает транспортировку и последующее хранение.