Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205
Найти аналог
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205
    Арт. О00000016737
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205
    Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205
      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205
      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205
      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205
      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205
      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205

      Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 205

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016737

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		461х108х282
      Упаковка
      		кейс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аппарат для сварки пластиковых труб PATRIOT PW 205 170302010 - это устойчивое устройство, которое предназначено для прогрева и сварки полипропиленовых труб диаметром от 20 до 63 мм. Изделие оснащено двумя нагревательными элементами. Тефлоновое покрытие нагревательных элементов исключает налипание расплавленных рабочих материалов. Температура регулируется в пределах от 0 до 300°С. Аппарат поставляется в металлическом кейсе, что облегчает транспортировку и последующее хранение.

        Преимущества

        • Компактное хранение в металлическом кейсе
        • Аппарат для сварки пластиковых труб PATRIOT PW 205 170302010 обладает двумя нагревательными элементами
        • Сетевой кабель имеет длину 2 метра
        • Габариты изделия: 450х100х270 мм
        • Плавная регулировка температуры: 0-300°С
        • Потребляемая мощность: 2000 Вт