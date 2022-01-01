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Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
Найти аналог
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
    Арт. Ю00000010036
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт

      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Ю00000010036

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		450x280x100
      Длина кабеля, м
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный аппарат для полипропиленовых труб, 1000/2000Вт, 50-300С, насадки 20, 25, 32, 40 , 50, 63мм, металлический кейс, 220В ЗУБР МАСТЕР АСТ-2000 предназначен для использования в области сантехнических работ. Позволяет быстро и надежно соединить между собой пластиковые трубы и фитинги при монтаже трубных систем отопления или водоснабжения. Не требует специальных навыков обращения, подходит для использования и опытными мастерами, и новичками.

        Преимущества

        • 2 режима работы: экономичный режим (половина мощности) и режим полной мощности
        • Высокая мощность позволит быстро прогреть аппарат
        • В комплекте представлены нагревательные насадки для труб диаметром - 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
        • Увеличенная толщина и высота насадок
        • Антипригарное тефлоновое покрытие сварочных поверхностей насадок не подвержены прилипанию расплавленного материала при использовании