Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт

Преимущества

2 режима работы: экономичный режим (половина мощности) и режим полной мощности

Высокая мощность позволит быстро прогреть аппарат

В комплекте представлены нагревательные насадки для труб диаметром - 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм

Увеличенная толщина и высота насадок

Антипригарное тефлоновое покрытие сварочных поверхностей насадок не подвержены прилипанию расплавленного материала при использовании

Сварочный аппарат для полипропиленовых труб, 1000/2000Вт, 50-300С, насадки 20, 25, 32, 40 , 50, 63мм, металлический кейс, 220В ЗУБР МАСТЕР АСТ-2000 предназначен для использования в области сантехнических работ. Позволяет быстро и надежно соединить между собой пластиковые трубы и фитинги при монтаже трубных систем отопления или водоснабжения. Не требует специальных навыков обращения, подходит для использования и опытными мастерами, и новичками.