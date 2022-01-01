Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000, 2000 Вт
Арт. Ю00000010036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|450x280x100
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Длина кабеля, м
|1.5
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- Сварочный аппарат для полипропиленовых труб, 1000/2000Вт, 50-300С, насадки 20, 25, 32, 40 , 50, 63мм, металлический кейс, 220В ЗУБР МАСТЕР АСТ-2000 предназначен для использования в области сантехнических работ. Позволяет быстро и надежно соединить между собой пластиковые трубы и фитинги при монтаже трубных систем отопления или водоснабжения. Не требует специальных навыков обращения, подходит для использования и опытными мастерами, и новичками.
Преимущества
- 2 режима работы: экономичный режим (половина мощности) и режим полной мощности
- Высокая мощность позволит быстро прогреть аппарат
- В комплекте представлены нагревательные насадки для труб диаметром - 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
- Увеличенная толщина и высота насадок
- Антипригарное тефлоновое покрытие сварочных поверхностей насадок не подвержены прилипанию расплавленного материала при использовании