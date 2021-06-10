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Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-01 в кейсе, 1500 Вт
3.9
8
5 520 ₽
Аппараты для сварки пластиковых труб
  • Персональная скидка
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-01 в кейсе, 1500 Вт
Арт. X1695029
3.9
8
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-01 в кейсе, 1500 Вт
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-01 в кейсе, 1500 Вт
  • Персональная скидка
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-01 в кейсе, 1500 Вт
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-01 в кейсе, 1500 Вт

Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-01 в кейсе, 1500 Вт

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5 520 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1695029
3.9
8

Характеристики

Производитель
Candan
Страна производства
Россия
Родина бренда
Турция
Длина кабеля, м
2.5
Частота, Гц
50, 60
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 520 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный аппарат «CANDAN СМ-01» имеет удобную систему управления, включающую в себя регулятор термостата с возможностью установки необходимой температуры от 50 до 320 ºС и двойной переключатель со световой индикацией для управления двухконтурной системой нагревательного элемента. Каждый контур которого имеет раздельную мощность нагрева 850 и 650 Вт, что в совокупности составляет общую мощность паяльника «СANDAN СМ-01» 1500 Вт. Сам нагревательный элемент выполнен из хромированной нержавеющей стали мечевидной формы. Три отверстия на нагревательном элементе позволяют устанавливать одновременно три нагревательные насадки разного диаметра, что очень удобно при большом объеме работы.