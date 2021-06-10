Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-01 в кейсе, 1500 Вт

Сварочный аппарат «CANDAN СМ-01» имеет удобную систему управления, включающую в себя регулятор термостата с возможностью установки необходимой температуры от 50 до 320 ºС и двойной переключатель со световой индикацией для управления двухконтурной системой нагревательного элемента. Каждый контур которого имеет раздельную мощность нагрева 850 и 650 Вт, что в совокупности составляет общую мощность паяльника «СANDAN СМ-01» 1500 Вт. Сам нагревательный элемент выполнен из хромированной нержавеющей стали мечевидной формы. Три отверстия на нагревательном элементе позволяют устанавливать одновременно три нагревательные насадки разного диаметра, что очень удобно при большом объеме работы.

