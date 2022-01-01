Сварочный аппарат для п/п труб Candan CM-05 (мет. ящик) 2400 Вт

Преимущества

Отличительной чертой «CANDAN CM-05» является его нагревательный элемент, выполненный в виде круга большого диаметра

В центре нагревателя находится отверстие для установки сварочной насадки

Большой диаметр нагревательного элемента позволяет устанавливать насадки размером до 160 мм, а двойная спираль мощностью по 1200 Вт каждая легко прогревает свариваемые части трубы и фитинга

Выключатели управления нагревательных контуров оборудованы световой индексацией, для распознавания проведения сварочного процесса

Сварочный аппарат для полипропиленовых труб Сandan (Кандан) Cm-05 2400 Вт это новая модификация аппарата, разработанная компанией Сandan Makina.Сandan Cm-05 позволяет использовать насадки для сварки труб больших диаметров 110, 125 и до 160 мм. Поставляется в металлическом ящике.Зеркало сварочного аппарата имеет тефлоновое покрытие, позволяющее осуществлять стыковую сварку труб