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Сварочный аппарат для п/п труб Candan CM-05 (мет. ящик) 2400 Вт
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Аппараты для сварки пластиковых труб
    Сварочный аппарат для п/п труб Candan CM-05 (мет. ящик) 2400 Вт
    Арт. X16912641
    Сварочный аппарат для п/п труб Candan CM-05 (мет. ящик) 2400 Вт
    Сварочный аппарат для п/п труб Candan CM-05 (мет. ящик) 2400 Вт
      Сварочный аппарат для п/п труб Candan CM-05 (мет. ящик) 2400 Вт
      Сварочный аппарат для п/п труб Candan CM-05 (мет. ящик) 2400 Вт

      Сварочный аппарат для п/п труб Candan CM-05 (мет. ящик) 2400 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912641

      Характеристики

      Производитель
      		Candan
      Страна производства
      		Китай
      Частота, Гц
      		50, 60
      Напряжение сети, В
      		220
      Упаковка
      		кейс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат для полипропиленовых труб Сandan (Кандан) Cm-05 2400 Вт это новая модификация аппарата, разработанная компанией Сandan Makina.Сandan Cm-05 позволяет использовать насадки для сварки труб больших диаметров 110, 125 и до 160 мм. Поставляется в металлическом ящике.Зеркало сварочного аппарата имеет тефлоновое покрытие, позволяющее осуществлять стыковую сварку труб

        Преимущества

        • Отличительной чертой «CANDAN CM-05» является его нагревательный элемент, выполненный в виде круга большого диаметра
        • В центре нагревателя находится отверстие для установки сварочной насадки
        • Большой диаметр нагревательного элемента позволяет устанавливать насадки размером до 160 мм, а двойная спираль мощностью по 1200 Вт каждая легко прогревает свариваемые части трубы и фитинга
        • Выключатели управления нагревательных контуров оборудованы световой индексацией, для распознавания проведения сварочного процесса