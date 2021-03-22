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Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-04 в кейсе, 2000 Вт
Арт. X16912633
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Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-04 в кейсе, 2000 Вт
Арт. X16912633
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Турция
|
Длина кабеля, м
|2.5
|
Частота, Гц
|50, 60
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Аппарат сварочный Candan cm 04 является одним из самых продуктивных среди универсальных наборов для сварки. С его помощью можно сваривать трубы с окружностью до двенадцати сантиметров и толщиной от полутора до четырех сантиметров. Благодаря повышенной степени защиты, паяльник Candan cm 04 с двойным нагревательным элементом может использоваться в помещениях с высокой влажностью. При наличии дополнительных материалов, например проволоки, может применяться не только для сварки труб из полипропилена, но и приваривания деталей из металла друг к другу. Аппарат Candan cm 04 купить можно как начинающему, так и профессиональному сварщику.
Преимущества аппарата Candan cm 04:
- Универсальный
- Мощный
- Надежный
- Нагревается до 320 градусов
- Подойдет любому
Комплектация:
- Сварочный аппарат
- Кабель 5 м
- Насадка 50 мм
- Насадка 63 мм
- Насадка 75 мм
- Подставка для установки аппарата
- Ключ
- Инструкция
- Металлический ящик для хранения