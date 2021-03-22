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Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-04 в кейсе, 2000 Вт
5.0
1
8 280 ₽
Аппараты для сварки пластиковых труб
  • Персональная скидка
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-04 в кейсе, 2000 Вт
Арт. X16912633
5.0
1
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-04 в кейсе, 2000 Вт
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-04 в кейсе, 2000 Вт
  • Персональная скидка
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-04 в кейсе, 2000 Вт
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-04 в кейсе, 2000 Вт

Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-04 в кейсе, 2000 Вт

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8 280 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X16912633
5.0
1

Характеристики

Производитель
Candan
Страна производства
Россия
Родина бренда
Турция
Длина кабеля, м
2.5
Частота, Гц
50, 60
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 280 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Аппарат сварочный Candan cm 04 является одним из самых продуктивных среди универсальных наборов для сварки. С его помощью можно сваривать трубы с окружностью до двенадцати сантиметров и толщиной от полутора до четырех сантиметров. Благодаря повышенной степени защиты, паяльник Candan cm 04 с двойным нагревательным элементом может использоваться в помещениях с высокой влажностью. При наличии дополнительных материалов, например проволоки, может применяться не только для сварки труб из полипропилена, но и приваривания деталей из металла друг к другу. Аппарат Candan cm 04 купить можно как начинающему, так и профессиональному сварщику.

    Преимущества аппарата Candan cm 04:

    • Универсальный
    • Мощный
    • Надежный
    • Нагревается до 320 градусов
    • Подойдет любому

    Комплектация:

    • Сварочный аппарат
    • Кабель 5 м
    • Насадка 50 мм
    • Насадка 63 мм
    • Насадка 75 мм
    • Подставка для установки аппарата
    • Ключ
    • Инструкция
    • Металлический ящик для хранения