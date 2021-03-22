Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-04 в кейсе, 2000 Вт

Аппарат сварочный Candan cm 04 является одним из самых продуктивных среди универсальных наборов для сварки. С его помощью можно сваривать трубы с окружностью до двенадцати сантиметров и толщиной от полутора до четырех сантиметров. Благодаря повышенной степени защиты, паяльник Candan cm 04 с двойным нагревательным элементом может использоваться в помещениях с высокой влажностью. При наличии дополнительных материалов, например проволоки, может применяться не только для сварки труб из полипропилена, но и приваривания деталей из металла друг к другу. Аппарат Candan cm 04 купить можно как начинающему, так и профессиональному сварщику.

Преимущества аппарата Candan cm 04:

Универсальный

Мощный

Надежный

Нагревается до 320 градусов

Подойдет любому

Комплектация: