Преимущества

Рабочая температура: 300°C

Насадки имеют специальной покрытие для долгого срока службы

При перерывах в работе аппарат устанавливается на подставку - безопасность

Длина сетевого кабеля составляет 1.5 метра

Удобное хранение и удобство транспортировки сварочного аппарата для пластиковых труб в прочном металлическом кейсе

Время нагрева аппарата 2.5 мин

Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C предназначен для сварки труб различного диаметра из большинства видов полимерных материалов.