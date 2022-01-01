Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
Арт. О00000040098
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Габариты, мм
|39.3х19х8.6
|
Длина кабеля, м
|1.5
- Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C предназначен для сварки труб различного диаметра из большинства видов полимерных материалов.
Преимущества
- Рабочая температура: 300°C
- Насадки имеют специальной покрытие для долгого срока службы
- При перерывах в работе аппарат устанавливается на подставку - безопасность
- Длина сетевого кабеля составляет 1.5 метра
- Удобное хранение и удобство транспортировки сварочного аппарата для пластиковых труб в прочном металлическом кейсе
- Время нагрева аппарата 2.5 мин