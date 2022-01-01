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Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
Найти аналог
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
    Арт. О00000040098
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C

      Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000040098

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		39.3х19х8.6
      Длина кабеля, м
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 1100C предназначен для сварки труб различного диаметра из большинства видов полимерных материалов.

        Преимущества

        • Рабочая температура: 300°C
        • Насадки имеют специальной покрытие для долгого срока службы
        • При перерывах в работе аппарат устанавливается на подставку - безопасность
        • Длина сетевого кабеля составляет 1.5 метра
        • Удобное хранение и удобство транспортировки сварочного аппарата для пластиковых труб в прочном металлическом кейсе
        • Время нагрева аппарата 2.5 мин