Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 750C
Арт. О00000040099
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|39.3х19х8.6
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Длина кабеля, м
|1.5
- Сварочный аппарат для пластиковых труб Kolner KPWM 750C отличается небольшими габаритами. Используется для сварки труб в помещениях бытового назначения.
Преимущества
- При перерывах в работе, прибор можно установить на специальную подставку
- Аппарат предназначен для сварки труб различного диаметра из большинства видов полимерных материалов
- Насадки имеют специальное антипригарное покрытие, обеспечивающие долгий срок службы