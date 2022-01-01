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Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 750C
1 179 ₽
1 310 ₽
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 750C
    Арт. О00000040099
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 750C
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 750C
    Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 750C
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 750C
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 750C
      Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 750C

      Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 750C

      • -131 ₽
      1 179 ₽
      1 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040099

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		39.3х19х8.6
      Длина кабеля, м
      		1.5
      Все характеристики
      • -131 ₽
      1 179 ₽
      1 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочный аппарат для пластиковых труб Kolner KPWM 750C отличается небольшими габаритами. Используется для сварки труб в помещениях бытового назначения.

        Преимущества

        • При перерывах в работе, прибор можно установить на специальную подставку
        • Аппарат предназначен для сварки труб различного диаметра из большинства видов полимерных материалов
        • Насадки имеют специальное антипригарное покрытие, обеспечивающие долгий срок службы