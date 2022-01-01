Аппарат для сварки пластиковых труб Kolner KPWM 750C

Преимущества

При перерывах в работе, прибор можно установить на специальную подставку

Аппарат предназначен для сварки труб различного диаметра из большинства видов полимерных материалов



Насадки имеют специальное антипригарное покрытие, обеспечивающие долгий срок службы



Сварочный аппарат для пластиковых труб Kolner KPWM 750C отличается небольшими габаритами. Используется для сварки труб в помещениях бытового назначения.