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Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME (220В, 0-300 C°, полный набор)
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Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME (220В, 0-300 C°, полный набор)
    Арт. О00000041756
    Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME (220В, 0-300 C°, полный набор)
    Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME (220В, 0-300 C°, полный набор)
    Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME (220В, 0-300 C°, полный набор)
    Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME (220В, 0-300 C°, полный набор)
      Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME (220В, 0-300 C°, полный набор)
      Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME (220В, 0-300 C°, полный набор)
      Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME (220В, 0-300 C°, полный набор)
      Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME (220В, 0-300 C°, полный набор)

      Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME (220В, 0-300 C°, полный набор)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000041756

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Упаковка
      		кейс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат для сварки пластиковых труб КЕДР СП-1700 PRIME в кейсе 8017799 предназначен для сварки полипропиленовых труб и фитингов методом раструбной диффузной сварки. Позволяет производить сварочные работы с пластиковыми трубами диаметром от 20 до 63 мм

        Преимущества

        • Для удобства использования предусмотрена регулируемая длина реза
        • Температура сварки - до +300 С
        • В комплект поставки входит все необходимое для эксплуатации аппарата, а для комфортного хранения и транспортировки предусмотрен металлический кейс