Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME (220В, 0-300 C°, полный набор)

Преимущества

Для удобства использования предусмотрена регулируемая длина реза

Температура сварки - до +300 С

В комплект поставки входит все необходимое для эксплуатации аппарата, а для комфортного хранения и транспортировки предусмотрен металлический кейс

Аппарат для сварки пластиковых труб КЕДР СП-1700 PRIME в кейсе 8017799 предназначен для сварки полипропиленовых труб и фитингов методом раструбной диффузной сварки. Позволяет производить сварочные работы с пластиковыми трубами диаметром от 20 до 63 мм