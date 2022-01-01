Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME (220В, 0-300 C°, полный набор)
Арт. О00000041756
Аппарат для сварки пластиковых труб в кейсе Кедр СП-1700 PRIME (220В, 0-300 C°, полный набор)
Арт. О00000041756
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Упаковка
|кейс
- Аппарат для сварки пластиковых труб КЕДР СП-1700 PRIME в кейсе 8017799 предназначен для сварки полипропиленовых труб и фитингов методом раструбной диффузной сварки. Позволяет производить сварочные работы с пластиковыми трубами диаметром от 20 до 63 мм
Преимущества
- Для удобства использования предусмотрена регулируемая длина реза
- Температура сварки - до +300 С
- В комплект поставки входит все необходимое для эксплуатации аппарата, а для комфортного хранения и транспортировки предусмотрен металлический кейс