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Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM63-C
Арт. О00000026723
- Персональная скидка
Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM63-C
Арт. О00000026723
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|450x290x100
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Частота, Гц
|50
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- Аппарат для прогрева и сварки полипропиленовых труб. Быстрый нагрев и легкое управление обеспечивают качественный результат. Температура регулируется от 0 до 300°С. В комплекте идут насадки на 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм, удобный металлический кейс и подставка. Легкий и простой в применении инструмент.
Преимущества
- Насадки с тефлоновым покрытием позволяют легко снимать расплавленный материал и увеличивают срок службы
- Аппарат устанавливается на подставку для удобства в работе
- Время нагрева аппарата менее 3 минут
- Поставляется в прочном металлическом кейсе
- Имеет 2 режима работы мощности, индикаторы нагрева