Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM63-C

Аппарат для прогрева и сварки полипропиленовых труб. Быстрый нагрев и легкое управление обеспечивают качественный результат. Температура регулируется от 0 до 300°С. В комплекте идут насадки на 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм, удобный металлический кейс и подставка. Легкий и простой в применении инструмент.



Преимущества

Насадки с тефлоновым покрытием позволяют легко снимать расплавленный материал и увеличивают срок службы

Аппарат устанавливается на подставку для удобства в работе

Время нагрева аппарата менее 3 минут

Поставляется в прочном металлическом кейсе

Имеет 2 режима работы мощности, индикаторы нагрева



