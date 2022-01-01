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Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM63-C
3 799 ₽
Аппараты для сварки пластиковых труб
  • Персональная скидка
Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM63-C
Арт. О00000026723
Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM63-C
Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM63-C
  • Персональная скидка
Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM63-C
Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM63-C

Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM63-C

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3 799 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
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    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026723

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Габариты, мм
450x290x100
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 799 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аппарат для прогрева и сварки полипропиленовых труб. Быстрый нагрев и легкое управление обеспечивают качественный результат. Температура регулируется от 0 до 300°С. В комплекте идут насадки на 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм, удобный металлический кейс и подставка. Легкий и простой в применении инструмент.

    Преимущества

    • Насадки с тефлоновым покрытием позволяют легко снимать расплавленный материал и увеличивают срок службы
    • Аппарат устанавливается на подставку для удобства в работе
    • Время нагрева аппарата менее 3 минут
    • Поставляется в прочном металлическом кейсе
    • Имеет 2 режима работы мощности, индикаторы нагрева