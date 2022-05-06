Гибкий канализационный соединитель Орио СКГ-50 (50 мм)
Арт. X169780577
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угол наклона, град
|180
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Тип резьбы
|внутренняя/наружная
Гибкий канализационный соединитель Орио СКГ-50 50 мм это компактное и практичное приспособление для водоотведения. Укомплектован уплотнительным кольцом, повышающим герметичность места стыковки. Плюсом канализационного соединителя Орио СКГ-50 является не только его универсальный для большинства канализационных систем размер, но и полипропиленовый состав, наделяющий устройство гибкостью, надежностью, устойчивостью к образованию конденсата и резким изменениям температурного режима.
Преимущества гибкого канализационного соединителя Орио СКГ-50 (50 мм):
- Сохранность канализационной системы;
- Обеспечение герметичного соединения;
- Устойчивость к внешним условиям;
- Износостойкость.
Комплектация:
- Соединитель;
- Упаковка.