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Гибкий канализационный соединитель Орио СКГ-50 (50 мм)
5.0
2
140 ₽
Канализационные муфты и переходники
    Гибкий канализационный соединитель Орио СКГ-50 (50 мм)
    Арт. X169780577
    5.0
    2
    Гибкий канализационный соединитель Орио СКГ-50 (50 мм)

      Гибкий канализационный соединитель Орио СКГ-50 (50 мм)

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169780577
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Orio
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угол наклона, град
      		180
      Тип резьбы
      		внутренняя/наружная
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Гибкий канализационный соединитель Орио СКГ-50 50 мм это компактное и практичное приспособление для водоотведения. Укомплектован уплотнительным кольцом, повышающим герметичность места стыковки. Плюсом канализационного соединителя Орио СКГ-50 является не только его универсальный для большинства канализационных систем размер, но и полипропиленовый состав, наделяющий устройство гибкостью, надежностью, устойчивостью к образованию конденсата и резким изменениям температурного режима.

        Преимущества гибкого канализационного соединителя Орио СКГ-50 (50 мм):

        • Сохранность канализационной системы;
        • Обеспечение герметичного соединения;
        • Устойчивость к внешним условиям;
        • Износостойкость.

        Комплектация:

        • Соединитель;
        • Упаковка.