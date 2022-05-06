Гибкий канализационный соединитель Орио СКГ-50 50 мм это компактное и практичное приспособление для водоотведения. Укомплектован уплотнительным кольцом, повышающим герметичность места стыковки. Плюсом канализационного соединителя Орио СКГ-50 является не только его универсальный для большинства канализационных систем размер, но и полипропиленовый состав, наделяющий устройство гибкостью, надежностью, устойчивостью к образованию конденсата и резким изменениям температурного режима.

Преимущества гибкого канализационного соединителя Орио СКГ-50 (50 мм):

Сохранность канализационной системы;

Обеспечение герметичного соединения;

Устойчивость к внешним условиям;

Износостойкость.

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