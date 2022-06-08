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Жидкостная термостатическая головка VALTEC VT.3000.0.0 (6,5-27,5 °С)
5.0
2
568 ₽
Термоголовки для радиаторов отопления
    Жидкостная термостатическая головка VALTEC VT.3000.0.0 (6,5-27,5 °С)
    Арт. X16912758765
    5.0
    2
    Жидкостная термостатическая головка VALTEC VT.3000.0.0 (6,5-27,5 °С)

      Жидкостная термостатическая головка VALTEC VT.3000.0.0 (6,5-27,5 °С)

      568 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912758765
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		термоголовка
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      568 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Головка термостатическая жидкостная VT.3000 предназначена для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор в зависимости от температуры воздуха в помещении.Заданное значение температуры воздуха устанавливается в диапазоне от 6,5 до 27,5 °С. Присоединение головки к клапану осуществляется с помощью накидной гайки с резьбой М30 х 1,5.Данная термоголовка имеет оригинальный дизайн и подходит ко всем термостатическим клапанам VALTEC с соответствующим размером присоединения (М30 х 1,5).

        Преимущества

        • Наполнитель термочувствительного элемента: армопарафин;
        • Нижний предел регулирования температуры воздуха: 6,5 ºС;
        • Верхний предел регулирования температуры воздуха: 28 ºС;
        • Гистерезис: <=0,6 ºС;
        • Температура окружающей среды, при которой сохраняются регулировочные характеристики: от -15 до +50 ºС;
        • Относительная влажность воздуха, при которой сохраняются регулировочные характеристики: от 30 до 75 %;
        • Максимальная температура теплоносителя: 100 ºС;
        • Максимальное давление теплоносителя: 10 бар;
        • Максимальный перепад давления на клапане: 1,0 бар;
        • Зона пропорциональности: 2 ºС;