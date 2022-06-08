Жидкостная термостатическая головка VALTEC VT.3000.0.0 (6,5-27,5 °С)
Арт. X16912758765
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип
|термоголовка
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Материал
|пластик
- Головка термостатическая жидкостная VT.3000 предназначена для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор в зависимости от температуры воздуха в помещении.Заданное значение температуры воздуха устанавливается в диапазоне от 6,5 до 27,5 °С. Присоединение головки к клапану осуществляется с помощью накидной гайки с резьбой М30 х 1,5.Данная термоголовка имеет оригинальный дизайн и подходит ко всем термостатическим клапанам VALTEC с соответствующим размером присоединения (М30 х 1,5).
Преимущества
- Наполнитель термочувствительного элемента: армопарафин;
- Нижний предел регулирования температуры воздуха: 6,5 ºС;
- Верхний предел регулирования температуры воздуха: 28 ºС;
- Гистерезис: <=0,6 ºС;
- Температура окружающей среды, при которой сохраняются регулировочные характеристики: от -15 до +50 ºС;
- Относительная влажность воздуха, при которой сохраняются регулировочные характеристики: от 30 до 75 %;
- Максимальная температура теплоносителя: 100 ºС;
- Максимальное давление теплоносителя: 10 бар;
- Максимальный перепад давления на клапане: 1,0 бар;
- Зона пропорциональности: 2 ºС;