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Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм
210 ₽
Для смесителей и кранов
    Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм
    Арт. О00000041502
    Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм
    Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм
    Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм
    Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм
    Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм
    Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм
      Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм
      Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм
      Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм
      Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм
      Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм
      Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм

      Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041502

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кран-букса
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428 - используется для двуручковых (с двумя маховиками) смесителей. Запорный элемент в данной кран-буксе выполнен из уплотнительной, резиновой прокладки. Резьба на кранбуксе М18 (метрическая) для использования в смесителях отечественного производства. Посадочный размер маховика 7мм, форма шлица штока – квадрат, высота штока короткая. Открывание и закрытие кранбуксы обеспечивает внутренний червячный механизм.

        Преимущества

        • Полный цикл Открыто-Закрыто происходит при многократном повороте маховика
        • Срок службы до 5 лет (износ резиновой прокладки)
        • Достоинства кран-буксы с резиновой уплотнительной прокладкой - надежность, бесшумность, длительный период эксплуатации, ремонтопригодность