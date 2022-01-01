Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428, М18, квадрат 7 мм

Преимущества

Полный цикл Открыто-Закрыто происходит при многократном повороте маховика

Срок службы до 5 лет (износ резиновой прокладки)

Достоинства кран-буксы с резиновой уплотнительной прокладкой - надежность, бесшумность, длительный период эксплуатации, ремонтопригодность

Кран-букса резиновая отечественная короткая MasterProf ИС.130428 - используется для двуручковых (с двумя маховиками) смесителей. Запорный элемент в данной кран-буксе выполнен из уплотнительной, резиновой прокладки. Резьба на кранбуксе М18 (метрическая) для использования в смесителях отечественного производства. Посадочный размер маховика 7мм, форма шлица штока – квадрат, высота штока короткая. Открывание и закрытие кранбуксы обеспечивает внутренний червячный механизм.