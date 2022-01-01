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Кран-букса металлокерамическая отечественная MasterProf ИС.130423, М18, квадрат 7 мм, пов. 180 град.
255 ₽
Для смесителей и кранов
    Кран-букса металлокерамическая отечественная MasterProf ИС.130423, М18, квадрат 7 мм, пов. 180 град.
    Арт. О00000041501
    Кран-букса металлокерамическая отечественная MasterProf ИС.130423, М18, квадрат 7 мм, пов. 180 град.
    Кран-букса металлокерамическая отечественная MasterProf ИС.130423, М18, квадрат 7 мм, пов. 180 град.
    Кран-букса металлокерамическая отечественная MasterProf ИС.130423, М18, квадрат 7 мм, пов. 180 град.
    Кран-букса металлокерамическая отечественная MasterProf ИС.130423, М18, квадрат 7 мм, пов. 180 град.
      Кран-букса металлокерамическая отечественная MasterProf ИС.130423, М18, квадрат 7 мм, пов. 180 град.
      Кран-букса металлокерамическая отечественная MasterProf ИС.130423, М18, квадрат 7 мм, пов. 180 град.
      Кран-букса металлокерамическая отечественная MasterProf ИС.130423, М18, квадрат 7 мм, пов. 180 град.
      Кран-букса металлокерамическая отечественная MasterProf ИС.130423, М18, квадрат 7 мм, пов. 180 град.

      Кран-букса металлокерамическая отечественная MasterProf ИС.130423, М18, квадрат 7 мм, пов. 180 град.

      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041501

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кран-букса
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кран-букса металлокерамическая отечественная MasterProf ИС.130423 с керамическими вставками - является основным элементом внутри любого двуручкового смесителя. Эта деталь находится в корпусе смесителя и отвечает за открытие/закрытие подачи, регулирование температуры и напора воды. Внутренний запорный элемент состоит из двух керамических дисков с одинаковой формой отверстий, совмещение и развод которых регулирует подачу воды. Конструкция керамической кран-буксы с поворотом 180 градусов предполагает, что открытие и перекрытие водного потока достигается за счёт половины оборота маховика.