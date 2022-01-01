Кран-букса металлокерамическая отечественная MasterProf ИС.130423, М18, квадрат 7 мм, пов. 180 град.

Кран-букса металлокерамическая отечественная MasterProf ИС.130423 с керамическими вставками - является основным элементом внутри любого двуручкового смесителя. Эта деталь находится в корпусе смесителя и отвечает за открытие/закрытие подачи, регулирование температуры и напора воды. Внутренний запорный элемент состоит из двух керамических дисков с одинаковой формой отверстий, совмещение и развод которых регулирует подачу воды. Конструкция керамической кран-буксы с поворотом 180 градусов предполагает, что открытие и перекрытие водного потока достигается за счёт половины оборота маховика.