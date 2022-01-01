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Компрессор коаксиальный поршневой Fini amico/i 50/sf2500
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Компрессоры
    Компрессор коаксиальный поршневой Fini amico/i 50/sf2500
    Арт. rutector_100333952
    Компрессор коаксиальный поршневой Fini amico/i 50/sf2500

      Компрессор коаксиальный поршневой Fini amico/i 50/sf2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100333952

      Характеристики

      Производитель
      		Fini
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор поршневой полупрофессиональный AMICO 50/SF2500 полупрофессиональный поршневый компрессор создан специально для домашних мастерских, автолюбителей и для небольших работ связанных с окраской, продувкой и т.д. Он прост в эксплуатации и предназначен для проведения самых разнообразных работ, требующих небольшой нагрузки на компрессор, небольшой массы компрессора и "бытового электропитания".

        Преимущества

        • Передовая охлаждающая система
        • Низкая рабочая температура
        • Шумопоглащающий кожух двигателя клапаны из нержавеющей стали
        • Минимальный расход масла (для масляных компрессоров)
        • Двигатель с автоматической защитой от перегрузок