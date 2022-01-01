Компрессор коаксиальный поршневой Fini amico/i 50/sf2500

Компрессор поршневой полупрофессиональный AMICO 50/SF2500 полупрофессиональный поршневый компрессор создан специально для домашних мастерских, автолюбителей и для небольших работ связанных с окраской, продувкой и т.д. Он прост в эксплуатации и предназначен для проведения самых разнообразных работ, требующих небольшой нагрузки на компрессор, небольшой массы компрессора и "бытового электропитания".

Преимущества