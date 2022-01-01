Компрессор коаксиальный поршневой Fini amico/i 50/sf2500
Арт. rutector_100333952
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Италия
|
Защита двигателя от перегрева
|Нет
|
Особенности
|манометр
- Компрессор поршневой полупрофессиональный AMICO 50/SF2500 полупрофессиональный поршневый компрессор создан специально для домашних мастерских, автолюбителей и для небольших работ связанных с окраской, продувкой и т.д. Он прост в эксплуатации и предназначен для проведения самых разнообразных работ, требующих небольшой нагрузки на компрессор, небольшой массы компрессора и "бытового электропитания".
Преимущества
- Передовая охлаждающая система
- Низкая рабочая температура
- Шумопоглащающий кожух двигателя клапаны из нержавеющей стали
- Минимальный расход масла (для масляных компрессоров)
- Двигатель с автоматической защитой от перегрузок