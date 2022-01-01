Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A

Преимущества

Надежный защитный кожух

Высокая производительность

Высокое качество сборки

Прочная конструкция

Защита от перегрузок

Простая транспортировка

Долгий срок службы

Компрессор PATRIOT PTR50/450A 525306325 имеет широкое применение в промышленности, строительстве и автосервисах. Агрегат производит 450 литров в минуту сжатого воздуха. Оснащен мощным двигателем с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском. Компрессор оснащен большим ресивером на 50 литров - для продолжительного рабочего цикла. При помощи специального клапана осуществляется слив конденсата из ресивера. Ременная передача закрыта специальной решеткой, которая защищает от грязи, пыли и случайных повреждений. Для удобства перемещения по рабочей площадке компрессор оснащен колесами