Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
36 990 ₽
Компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Арт. О00000016538
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
  • Персональная скидка
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A

Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
36 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 325 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000016538

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Защита двигателя от перегрева
Да
Особенности
рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, защита от перегрузок, спускной клапан, большие колеса
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
36 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 325 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Компрессор PATRIOT PTR50/450A 525306325 имеет широкое применение в промышленности, строительстве и автосервисах. Агрегат производит 450 литров в минуту сжатого воздуха. Оснащен мощным двигателем с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском. Компрессор оснащен большим ресивером на 50 литров - для продолжительного рабочего цикла. При помощи специального клапана осуществляется слив конденсата из ресивера. Ременная передача закрыта специальной решеткой, которая защищает от грязи, пыли и случайных повреждений. Для удобства перемещения по рабочей площадке компрессор оснащен колесами

    Преимущества

    • Надежный защитный кожух
    • Высокая производительность
    • Высокое качество сборки
    • Прочная конструкция
    • Защита от перегрузок
    • Простая транспортировка
    • Долгий срок службы