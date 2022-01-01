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Компрессор поршневой ременной Patriot PTR 50-450A
Арт. О00000016538
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, защита от перегрузок, спускной клапан, большие колеса
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- Компрессор PATRIOT PTR50/450A 525306325 имеет широкое применение в промышленности, строительстве и автосервисах. Агрегат производит 450 литров в минуту сжатого воздуха. Оснащен мощным двигателем с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском. Компрессор оснащен большим ресивером на 50 литров - для продолжительного рабочего цикла. При помощи специального клапана осуществляется слив конденсата из ресивера. Ременная передача закрыта специальной решеткой, которая защищает от грязи, пыли и случайных повреждений. Для удобства перемещения по рабочей площадке компрессор оснащен колесами
Преимущества
- Надежный защитный кожух
- Высокая производительность
- Высокое качество сборки
- Прочная конструкция
- Защита от перегрузок
- Простая транспортировка
- Долгий срок службы