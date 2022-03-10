Цепная ручная таль HSZ E 2 т, высота подъема 6м, грузоподъемность 2т

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Цепная таль HSZ E (2 т, 6 м)
Арт. Х132229843
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|2000
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- Таль ручная шестеренная предназначенная для подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза при различных работах в режиме не выше группы режима 1М по ГОСТ 25835. Таль стационарная HSZ может быть использована при строительно-монтажных работах, производстве ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ в различных отраслях
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации
- Легкость в использовании
- При комплектовании тали кошкой данная таль может применятся также и для перемещения груза по монорельсовому пути двутаврового профиля
- Надежная фиксация грузов