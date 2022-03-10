Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цепная ручная таль HSZ E 2 т, высота подъема 6м, грузоподъемность 2т
5.0
2
10 480 ₽
Тали
  • Персональная скидка
Цепная таль HSZ E (2 т, 6 м)
Арт. Х132229843
5.0
2
Цепная ручная таль HSZ E 2 т, высота подъема 6м, грузоподъемность 2т
  • Персональная скидка

Цепная таль HSZ E (2 т, 6 м)

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 480 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. Х132229843
5.0
2

Характеристики

Производитель
Строп
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Тип тали
шестеренчатая
Грузоподъемность, кг
2000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 480 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Таль ручная шестеренная предназначенная для подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза при различных работах в режиме не выше группы режима 1М по ГОСТ 25835. Таль стационарная HSZ может быть использована при строительно-монтажных работах, производстве ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ в различных отраслях

    Преимущества

    • Длительный срок эксплуатации
    • Легкость в использовании
    • При комплектовании тали кошкой данная таль может применятся также и для перемещения груза по монорельсовому пути двутаврового профиля
    • Надежная фиксация грузов