Цепная ручная таль HSZ E 2 т, высота подъема 6м, грузоподъемность 2т

Таль ручная шестеренная предназначенная для подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза при различных работах в режиме не выше группы режима 1М по ГОСТ 25835. Таль стационарная HSZ может быть использована при строительно-монтажных работах, производстве ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ в различных отраслях

Преимущества