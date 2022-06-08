Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-1000 1т, высота подъема 3м

Преимущества

Модель применяется в домашних условиях и профессионально

Подойдет для задач малой и средней интенсивности





Цепная таль Magnus-Profi LD-1000 (1 т, 3 м) представляет собой приспособление для вертикальной транспортировки различных грузов: перемещения вверх, вниз, а также удержания приподнятыми над землей. Подобное оборудование оптимально подойдет для эксплуатации в небольших складских помещениях, при проведении ремонтных, монтажных, строительных работ