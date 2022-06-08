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Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-1000 1т, высота подъема 3м
5.0
2
8 370 ₽
Тали
  • Персональная скидка
Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-1000 1т, 3 м
Арт. О00000003662
5.0
2
Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-1000 1т, высота подъема 3м
  • Персональная скидка

Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-1000 1т, 3 м

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8 370 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000003662
5.0
2

Характеристики

Производитель
Magnus Profi
Страна производства
Китай
Родина бренда
Чехия
Тип тали
рычажная
Грузоподъемность, кг
1000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 370 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Цепная таль Magnus-Profi LD-1000 (1 т, 3 м) представляет собой приспособление для вертикальной транспортировки различных грузов: перемещения вверх, вниз, а также удержания приподнятыми над землей. Подобное оборудование оптимально подойдет для эксплуатации в небольших складских помещениях, при проведении ремонтных, монтажных, строительных работ

    Преимущества

    • Модель применяется в домашних условиях и профессионально
    • Подойдет для задач малой и средней интенсивности