Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-1000 1т, высота подъема 3м

- Персональная скидка
Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-1000 1т, 3 м
Арт. О00000003662
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Чехия
|
Тип тали
|рычажная
|
Грузоподъемность, кг
|1000
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Цепная таль Magnus-Profi LD-1000 (1 т, 3 м) представляет собой приспособление для вертикальной транспортировки различных грузов: перемещения вверх, вниз, а также удержания приподнятыми над землей. Подобное оборудование оптимально подойдет для эксплуатации в небольших складских помещениях, при проведении ремонтных, монтажных, строительных работ
Преимущества
- Модель применяется в домашних условиях и профессионально
- Подойдет для задач малой и средней интенсивности