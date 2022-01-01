Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-1500 1,5 т, 3м

Оснащена рычажным механизмом с высокой производительностью

Предусмотрен надежный фиксируемый крюк. Рассчитана на полупрофессиональные и бытовые нагрузки

Таль ручная рычажная Magnus Profi LD-1500 для тяги, подъема и перемещения габаритных грузов весом до 1500 кг. Предназначена для применения на складе, в мастерских и на строительных объектах