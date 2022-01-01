Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-1500 1,5 т, 3м
Арт. О00000005030
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Тип тали
|рычажная
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Грузоподъемность, кг
|1500
- Таль ручная рычажная Magnus Profi LD-1500 для тяги, подъема и перемещения габаритных грузов весом до 1500 кг. Предназначена для применения на складе, в мастерских и на строительных объектах
- Оснащена рычажным механизмом с высокой производительностью
- Предусмотрен надежный фиксируемый крюк. Рассчитана на полупрофессиональные и бытовые нагрузки