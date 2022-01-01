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Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-1500 1,5 т, 3м
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Тали
    Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-1500 1,5 т, 3м
    Арт. О00000005030
    Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-1500 1,5 т, 3м

      Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-1500 1,5 т, 3м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005030

      Характеристики

      Производитель
      		Magnus Profi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип тали
      		рычажная
      Грузоподъемность, кг
      		1500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Таль ручная рычажная Magnus Profi LD-1500 для тяги, подъема и перемещения габаритных грузов весом до 1500 кг. Предназначена для применения на складе, в мастерских и на строительных объектах

        • Оснащена рычажным механизмом с высокой производительностью
        • Предусмотрен надежный фиксируемый крюк. Рассчитана на полупрофессиональные и бытовые нагрузки