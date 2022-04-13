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Ручная таль HSZ-E 2 т, высота подъема 3м, грузоподъемность 2т
5.0
2
7 600 ₽
Тали
  • Персональная скидка
Ручная таль HSZ-E (2 т, 3 м)
Арт. Х132229860
5.0
2
Ручная таль HSZ-E 2 т, высота подъема 3м, грузоподъемность 2т
  • Персональная скидка

Ручная таль HSZ-E (2 т, 3 м)

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7 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х132229860
5.0
2

Характеристики

Производитель
Строп
Страна производства
Китай
Тип тали
шестеренчатая
Грузоподъемность, кг
2000
Высота подъема, м
3
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Таль ручная цепная HSZ-E применяется в промышленности и производстве, а также может пригодиться в процессе выполнения монтажно-строительных задач. Таль предназначается для подъема и опускания разного рода грузов, их фиксации и переноски с целью дальнейшего использования. Может фиксироваться на подъемных кранах, траверсах и траншеях. Купить HSZ-E таль можно и для обеспечения разгрузочной работы в процессе поставки оборудования и товара. Данная таль является бюджетной моделью в линейке китайского производителя, при этом она выполнена из высокопрочного металла, устойчивого к разного рода воздействиям извне: коррозии, влаге, давлению, длительной эксплуатации. При использовании дополнительных комплектующих, например, кошки, таль применяется для транспортировки тяжелых объектов по монорельсу

    Преимущества HSZ-E

    • Не ржавеет
    • Выдерживает большой вес
    • Многоцелевая
    • Надежная и крепкая

    Комплектация

    • Таль цепная
    • Упаковка