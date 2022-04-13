Ручная таль HSZ-E 2 т, высота подъема 3м, грузоподъемность 2т

Таль ручная цепная HSZ-E применяется в промышленности и производстве, а также может пригодиться в процессе выполнения монтажно-строительных задач. Таль предназначается для подъема и опускания разного рода грузов, их фиксации и переноски с целью дальнейшего использования. Может фиксироваться на подъемных кранах, траверсах и траншеях. Купить HSZ-E таль можно и для обеспечения разгрузочной работы в процессе поставки оборудования и товара. Данная таль является бюджетной моделью в линейке китайского производителя, при этом она выполнена из высокопрочного металла, устойчивого к разного рода воздействиям извне: коррозии, влаге, давлению, длительной эксплуатации. При использовании дополнительных комплектующих, например, кошки, таль применяется для транспортировки тяжелых объектов по монорельсу

Преимущества HSZ-E

Не ржавеет

Выдерживает большой вес

Многоцелевая

Надежная и крепкая

Комплектация