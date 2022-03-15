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Ручная цепная таль HSZ-J, 1 т, 6 м
5.0
2
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Тали
    Ручная цепная таль HSZ-J, 1 т, 6 м
    Арт. Х132229846
    5.0
    2
    Ручная цепная таль HSZ-J, 1 т, 6 м

      Ручная цепная таль HSZ-J, 1 т, 6 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132229846
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Строп
      Страна производства
      		Китай
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		1000
      Высота подъема, м
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепная таль версии HSZ является портативным подъемным устройством с легким управлением посредством тяговой цепи. Цепная таль может широко использоваться на промышленных предприятиях, шахтах, сельскохозяйственных фермах, строительных объектах, причалах, доках, в торговых залах для установки оборудования, а также погрузки и выгрузки товаров

        Преимущества

        • Цепные тали наиболее актуальны для применения в местах, где отсутствует энергоснабжение