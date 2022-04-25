Электроталь Jet WHR 18-600 JE 10700502

Преимущества

Простота применения

Удобное пультовое управление

Работа от однофазной бытовой электросети

Встроенный ограничитель подъема

Долгий срок службы электротали JET WRH-18-600 10700502

Электроталь JET WRH-18-600 10700502 применяется для подъема грузов на строительной, промышленной или автосервисной площадке. При задействовании одного троса грузоподъемность, высота и скорость подъема составляют 300 кг, 18 м и 10 м/мин соответственно. В случае использования двух тросов груз массой до 600 кг транспортируется со скоростью 5 м/мин на высоту 9 м