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Электроталь Jet WHR 18-600 JE 10700502
5.0
2
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Передвижные тельферы
    Электроталь Jet WHR 18-600 JE 10700502
    Арт. Х12403649104
    5.0
    2
    Электроталь Jet WHR 18-600 JE 10700502
    Электроталь Jet WHR 18-600 JE 10700502
      Электроталь Jet WHR 18-600 JE 10700502
      Электроталь Jet WHR 18-600 JE 10700502

      Электроталь Jet WHR 18-600 JE 10700502

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403649104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Вес, кг
      		36
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроталь JET WRH-18-600 10700502 применяется для подъема грузов на строительной, промышленной или автосервисной площадке. При задействовании одного троса грузоподъемность, высота и скорость подъема составляют 300 кг, 18 м и 10 м/мин соответственно. В случае использования двух тросов груз массой до 600 кг транспортируется со скоростью 5 м/мин на высоту 9 м

        Преимущества

        • Простота применения
        • Удобное пультовое управление
        • Работа от однофазной бытовой электросети
        • Встроенный ограничитель подъема
        • Долгий срок службы электротали JET WRH-18-600 10700502