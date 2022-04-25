Электроталь Jet WHR 18-600 JE 10700502
Арт. Х12403649104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Вес, кг
|36
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Напряжение, В
|220
- Электроталь JET WRH-18-600 10700502 применяется для подъема грузов на строительной, промышленной или автосервисной площадке. При задействовании одного троса грузоподъемность, высота и скорость подъема составляют 300 кг, 18 м и 10 м/мин соответственно. В случае использования двух тросов груз массой до 600 кг транспортируется со скоростью 5 м/мин на высоту 9 м
Преимущества
- Простота применения
- Удобное пультовое управление
- Работа от однофазной бытовой электросети
- Встроенный ограничитель подъема
- Долгий срок службы электротали JET WRH-18-600 10700502