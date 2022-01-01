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Электрическая лебедка ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW)
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Ручные лебедки
    Электрическая лебедка ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW)
    Арт. geototal_83
    Электрическая лебедка ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW)
    Электрическая лебедка ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW)
    Электрическая лебедка ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW)
      Электрическая лебедка ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW)
      Электрическая лебедка ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW)
      Электрическая лебедка ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW)

      Электрическая лебедка ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_83

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип лебедки
      		шестеренчатая
      Длина троса/ленты, м
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лебедка электрическая ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW) предназначена для установки на квадроциклы и помогает преодолевать препятствия и вытягивать застрявшие транспортные средства. Лебедка оснащена электрическим мотором мощность 1,5 л.с. Питание осуществляется от аккумулятора квадроцикла. Максимальное тяговое усилие с одним слоем троса на барабане лебедки 1134 кгс. Управление лебедкой осуществляется с пульта расположенного на руле квадроцикла. Для буксировки используется прочный стальной трос диаметром 4.8 мм. Торможение троса автоматическое. Отпустил кнопку пульта — барабан остановился. В комплект лебедки входит все необходимое для установки. Лебедка ADA WINCH Z 2500 станет Вашим главным помощником в трудно проходимых местах, где не всегда можно дождаться помощи и нужно справляться с трудностями в одиночку.

        Преимущества

        • Прочность. Трос изготовлен из стали и имеет плотное плетение, что обеспечивает надежность при эксплуатации
        • Надежный захват. Крюк лебедки ADA WINCH Z 2500 ATV/UTW А00283 оборудован карабином для надежного захвата
        • Удобное управление
        • Прочные соединения узлов
        • Надежность конструкции
        • Автоматическое торможение троса
        • Малый вес