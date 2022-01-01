Электрическая лебедка ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW)

Преимущества

Прочность. Трос изготовлен из стали и имеет плотное плетение, что обеспечивает надежность при эксплуатации

Надежный захват. Крюк лебедки ADA WINCH Z 2500 ATV/UTW А00283 оборудован карабином для надежного захвата

Удобное управление

Прочные соединения узлов

Надежность конструкции

Автоматическое торможение троса

Малый вес

Лебедка электрическая ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW) предназначена для установки на квадроциклы и помогает преодолевать препятствия и вытягивать застрявшие транспортные средства. Лебедка оснащена электрическим мотором мощность 1,5 л.с. Питание осуществляется от аккумулятора квадроцикла. Максимальное тяговое усилие с одним слоем троса на барабане лебедки 1134 кгс. Управление лебедкой осуществляется с пульта расположенного на руле квадроцикла. Для буксировки используется прочный стальной трос диаметром 4.8 мм. Торможение троса автоматическое. Отпустил кнопку пульта — барабан остановился. В комплект лебедки входит все необходимое для установки. Лебедка ADA WINCH Z 2500 станет Вашим главным помощником в трудно проходимых местах, где не всегда можно дождаться помощи и нужно справляться с трудностями в одиночку.