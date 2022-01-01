Тележка Pfaff Silverline 2500

Преимущества

Маневренность

Компактность

Простота обслуживания

Тележки PFAFF – это высочайшее европейское качество. Модель HU25-115TS с грузоподъемностью 2500 кг оснащена высококачественным разборным гидроузлом, что в сочетании с дополнительными пресс-масленками и регулируемыми тягами делает ее максимально надежной и легкообслуживаемой. Комплектуется рукоятью с полимерным покрытием и усиленным основанием, вспомогательными подвилочными роликами. Вилы тележки имеют дополнительные ребра жесткости. Ведущие колеса диаметром 200 мм из обрезиненного металла и сдвоенные опорные ролики из полиуретана позволяют эксплуатировать тележку в помещениях с неровной поверхностью. Работать с тележкой HU25-115TS максимально удобно и просто. Она станет Вашим незаменимым помощником на складе.