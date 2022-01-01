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Тележка Pfaff Silverline 2500
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Рохли
    Тележка Pfaff Silverline 2500
    Арт. X11254
    Тележка Pfaff Silverline 2500
    Тележка Pfaff Silverline 2500
    Тележка Pfaff Silverline 2500
    Тележка Pfaff Silverline 2500
    Тележка Pfaff Silverline 2500
      Тележка Pfaff Silverline 2500
      Тележка Pfaff Silverline 2500
      Тележка Pfaff Silverline 2500
      Тележка Pfaff Silverline 2500
      Тележка Pfaff Silverline 2500

      Тележка Pfaff Silverline 2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X11254

      Характеристики

      Производитель
      		Pfaff
      Страна производства
      		Китай
      Материал ролика
      		полиуретан
      Ширина колеса, мм
      		70
      Диаметр колес, мм
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тележки PFAFF – это высочайшее европейское качество. Модель HU25-115TS с грузоподъемностью 2500 кг оснащена высококачественным разборным гидроузлом, что в сочетании с дополнительными пресс-масленками и регулируемыми тягами делает ее максимально надежной и легкообслуживаемой. Комплектуется рукоятью с полимерным покрытием и усиленным основанием, вспомогательными подвилочными роликами. Вилы тележки имеют дополнительные ребра жесткости. Ведущие колеса диаметром 200 мм из обрезиненного металла и сдвоенные опорные ролики из полиуретана позволяют эксплуатировать тележку в помещениях с неровной поверхностью. Работать с тележкой HU25-115TS максимально удобно и просто. Она станет Вашим незаменимым помощником на складе.

        Преимущества

        • Маневренность
        • Компактность
        • Простота обслуживания