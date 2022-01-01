Тележка Eurolifter BF-25 г/п, 2500кг
Арт. X11245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Бельгия
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Ширина ролика, мм
|70
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Диаметр ролика, мм
|74
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Ширина колеса, мм
|50
- Гидравлические тележки Eurolifter(Евролифтер) используют для транспортировки и подъема грузов. Сегодня гидравлические складские тележки можно встретить повсеместно: от складов небольших магазинчиков до огромных супермаркетов и различных промышленных производств. . Самые простые складские тележки — гидравлические, они представляют собой конструкцию из гидравлического домкрата на поворотной площадке, смонтированной на специальные вилы, поддевающие грузы. Перемещение тележки и ее подъем осуществляются специальной ручкой за счет мускульной силы человек.
Преимущества
- Маневренность
- Компактность
- Простота обслуживания