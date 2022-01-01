Тележка Eurolifter BF-25 г/п, 2500кг

Преимущества

Маневренность

Компактность

Простота обслуживания

Гидравлические тележки Eurolifter(Евролифтер) используют для транспортировки и подъема грузов. Сегодня гидравлические складские тележки можно встретить повсеместно: от складов небольших магазинчиков до огромных супермаркетов и различных промышленных производств. . Самые простые складские тележки — гидравлические, они представляют собой конструкцию из гидравлического домкрата на поворотной площадке, смонтированной на специальные вилы, поддевающие грузы. Перемещение тележки и ее подъем осуществляются специальной ручкой за счет мускульной силы человек.