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Тележка Eurolifter BF-25 г/п, 2500кг
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Рохли
    Тележка Eurolifter BF-25 г/п, 2500кг
    Арт. X11245
    Тележка Eurolifter BF-25 г/п, 2500кг

      Тележка Eurolifter BF-25 г/п, 2500кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X11245

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolifter
      Страна производства
      		Бельгия
      Ширина ролика, мм
      		70
      Диаметр ролика, мм
      		74
      Ширина колеса, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидравлические тележки Eurolifter(Евролифтер) используют для транспортировки и подъема грузов. Сегодня гидравлические складские тележки можно встретить повсеместно: от складов небольших магазинчиков до огромных супермаркетов и различных промышленных производств. . Самые простые складские тележки — гидравлические, они представляют собой конструкцию из гидравлического домкрата на поворотной площадке, смонтированной на специальные вилы, поддевающие грузы. Перемещение тележки и ее подъем осуществляются специальной ручкой за счет мускульной силы человек.

        Преимущества

        • Маневренность
        • Компактность
        • Простота обслуживания