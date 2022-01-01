Тележка гидравлическая Otto Kurtbach OK 25

Преимущества

Простота эксплуатации;

Не требует специального обслуживания;

Малое усилие для подъема;

Сделана из качественной стали толщиной 4 мм.

Рохля OTTO KURTBACH OK 25-115 10701 используются на складах и различных производствах, для подъема и перевозки поддонов с упакованным или штучным грузом весом до 2,5 тонн. Гидравлический привод подъема требует минимальное усилие оператора. Тележка не требует специального обслуживания и пригодна для использования в помещениях и на улице.