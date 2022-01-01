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Тележка гидравлическая Otto Kurtbach OK 25
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Рохли
    Тележка гидравлическая Otto Kurtbach OK 25
    Арт. X13140619
    Тележка гидравлическая Otto Kurtbach OK 25

      Тележка гидравлическая Otto Kurtbach OK 25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13140619

      Характеристики

      Производитель
      		Otto Kurtbach
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр колес, мм
      		200
      Расстояние между вилами, мм
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рохля OTTO KURTBACH OK 25-115 10701 используются на складах и различных производствах, для подъема и перевозки поддонов с упакованным или штучным грузом весом до 2,5 тонн. Гидравлический привод подъема требует минимальное усилие оператора. Тележка не требует специального обслуживания и пригодна для использования в помещениях и на улице.

        Преимущества

        • Простота эксплуатации;
        • Не требует специального обслуживания;
        • Малое усилие для подъема;
        • Сделана из качественной стали толщиной 4 мм.