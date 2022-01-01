Тележка гидравлическая Otto Kurtbach OK 25
Арт. X13140619
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр колес, мм
|200
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Расстояние между вилами, мм
|220
- Рохля OTTO KURTBACH OK 25-115 10701 используются на складах и различных производствах, для подъема и перевозки поддонов с упакованным или штучным грузом весом до 2,5 тонн. Гидравлический привод подъема требует минимальное усилие оператора. Тележка не требует специального обслуживания и пригодна для использования в помещениях и на улице.
Преимущества
- Простота эксплуатации;
- Не требует специального обслуживания;
- Малое усилие для подъема;
- Сделана из качественной стали толщиной 4 мм.