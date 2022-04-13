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Стационарная таль Jet SMHA-5.0T-3.0m JE801950
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Стационарная таль Jet SMHA-5.0T-3.0m JE801950
    Арт. Х12403649124
    5.0
    2
    Стационарная таль Jet SMHA-5.0T-3.0m JE801950

      Стационарная таль Jet SMHA-5.0T-3.0m JE801950

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403649124
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		5000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарная таль JET SMHA-5.0T-3.0m 801950 широко применяется в различных сферах деятельности для выполнения грузоподъемных работ, например, в строительстве. Таль имеет систему плавного передвижения груза без рывков, благодаря наличию опорных роликов с игольчатыми подшипниками. Устройство очень практично и надежно в применении, а также имеет повышенный срок службы, так как для изготовления различных частей механизма использовались прочные и качественные материалы

        Преимущества

        • Повышенный рабочий ресурс
        • Легкость в использовании
        • Болт цепи имеет защиту от повреждений
        • Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте
        • Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
        • Надежная фиксация грузов
        • Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль