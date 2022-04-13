Стационарная таль Jet SMHA-5.0T-3.0m JE801950

Преимущества

Повышенный рабочий ресурс

Легкость в использовании

Болт цепи имеет защиту от повреждений

Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте

Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей

Надежная фиксация грузов

Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль

Стационарная таль JET SMHA-5.0T-3.0m 801950 широко применяется в различных сферах деятельности для выполнения грузоподъемных работ, например, в строительстве. Таль имеет систему плавного передвижения груза без рывков, благодаря наличию опорных роликов с игольчатыми подшипниками. Устройство очень практично и надежно в применении, а также имеет повышенный срок службы, так как для изготовления различных частей механизма использовались прочные и качественные материалы