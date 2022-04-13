Стационарная таль Jet SMHA-5.0T-3.0m JE801950
Арт. Х12403649124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|5000
- Стационарная таль JET SMHA-5.0T-3.0m 801950 широко применяется в различных сферах деятельности для выполнения грузоподъемных работ, например, в строительстве. Таль имеет систему плавного передвижения груза без рывков, благодаря наличию опорных роликов с игольчатыми подшипниками. Устройство очень практично и надежно в применении, а также имеет повышенный срок службы, так как для изготовления различных частей механизма использовались прочные и качественные материалы
Преимущества
- Повышенный рабочий ресурс
- Легкость в использовании
- Болт цепи имеет защиту от повреждений
- Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте
- Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
- Надежная фиксация грузов
- Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль