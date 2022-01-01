Таль стационарная Jet SMHA-1.0T-9.0m JE801913

Отличным помощником на строительной, промышленной, складской, сервисной площадке станет таль стационарная JET SMHA-1.0T-9.0m арт. 801913. Это экономичное, недорогое, простое в управлении и обслуживании грузоподъемное устройство, используя которое, можно без значительных физических усилий осуществлять подъем-опускание грузов весом в 1000 килограммов. С его помощью выполняется подъем тяжести на высоту 9 метров.

Компактные размеры и еще вес 17.5 кг – отменные параметры, которые позволяют применять эту простую установку в условиях ограниченного пространства. Работать с таким инструментом можно и на улице, и в помещении. Там где невозможно разместить габаритные установки, то следует прибегнуть к помощи тали стационарной JET SMHA-1.0T-9.0m, которая сможет провести работу в узких котлованах и ямах, в помещениях с невысокими потолками.