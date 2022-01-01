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Таль стационарная Jet SMHA-1.0T-9.0m JE801913
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Тали
    Таль стационарная Jet SMHA-1.0T-9.0m JE801913
    Арт. Х12403649122
    Таль стационарная Jet SMHA-1.0T-9.0m JE801913
    Таль стационарная Jet SMHA-1.0T-9.0m JE801913
      Таль стационарная Jet SMHA-1.0T-9.0m JE801913
      Таль стационарная Jet SMHA-1.0T-9.0m JE801913

      Таль стационарная Jet SMHA-1.0T-9.0m JE801913

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403649122

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Грузоподъемность, кг
      		1000
      Высота подъема, м
      		9
      Количество цепей
      		1
      Мин. расстояние между крюками, мм
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •   Отличным помощником на строительной, промышленной, складской, сервисной площадке станет таль стационарная JET SMHA-1.0T-9.0m арт. 801913. Это экономичное, недорогое, простое в управлении и обслуживании грузоподъемное устройство, используя которое, можно без значительных физических усилий осуществлять подъем-опускание грузов весом в 1000 килограммов. С его помощью выполняется подъем тяжести на высоту 9 метров.

           Компактные размеры и еще вес 17.5 кг – отменные параметры, которые позволяют применять эту простую установку в условиях ограниченного пространства. Работать с таким инструментом можно и на улице, и в помещении. Там где невозможно разместить габаритные установки, то следует прибегнуть к помощи тали стационарной JET SMHA-1.0T-9.0m, которая сможет провести работу в узких котлованах и ямах, в помещениях с невысокими потолками.