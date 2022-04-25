Таль рычажная Jet JLPA-1.5T-1.5 м JE887610
Арт. Х1240364995
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип тали
|рычажная
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Грузоподъемность, кг
|1500
- Упростить работу с грузами всегда можно при помощи качественного оборудования, которого на современном рынке представлено довольного много. В категории надежного, высокоэффективного инструмента для подъемных операций признаны тали серии JLPA. Хорошо зарекомендовавшей себя моделью стала установка, JLPA-1.5T-1.5m, JET 887610, которая делает возможным подъем тяжести на высоту полутора метров. Ее грузоподъемные характеристики достигают показателя полутора тонн. Система JET 887610 позволяет повысить продуктивность, производимых монтажных операций. С ее помощью осуществляется поднятие груза, его удержание на заданном уровне, а также протяжение по поверхности. Использовать устройство можно в качестве самостоятельной подъемной установки или дополнить им более сложную грузоподъемную систему
Преимущества
- Прочная конструкция
- Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
- Экономичная рычажная таль
- Защитное порошковое покрытие
- Простой дизайн
- Закаленная грузоподъемная цепь
- Надежный крюк
- Удобна в использовании