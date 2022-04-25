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Таль рычажная Jet JLPA-1.5T-1.5 м JE887610
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Таль рычажная Jet JLPA-1.5T-1.5 м JE887610
    Арт. Х1240364995
    5.0
    2
    Таль рычажная Jet JLPA-1.5T-1.5 м JE887610
    Таль рычажная Jet JLPA-1.5T-1.5 м JE887610
    Таль рычажная Jet JLPA-1.5T-1.5 м JE887610
      Таль рычажная Jet JLPA-1.5T-1.5 м JE887610
      Таль рычажная Jet JLPA-1.5T-1.5 м JE887610
      Таль рычажная Jet JLPA-1.5T-1.5 м JE887610

      Таль рычажная Jet JLPA-1.5T-1.5 м JE887610

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240364995
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип тали
      		рычажная
      Грузоподъемность, кг
      		1500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Упростить работу с грузами всегда можно при помощи качественного оборудования, которого на современном рынке представлено довольного много. В категории надежного, высокоэффективного инструмента для подъемных операций признаны тали серии JLPA. Хорошо зарекомендовавшей себя моделью стала установка, JLPA-1.5T-1.5m, JET 887610, которая делает возможным подъем тяжести на высоту полутора метров. Ее грузоподъемные характеристики достигают показателя полутора тонн.    Система JET 887610 позволяет повысить продуктивность, производимых монтажных операций. С ее помощью осуществляется поднятие груза, его удержание на заданном уровне, а также протяжение по поверхности. Использовать устройство можно в качестве самостоятельной подъемной установки или дополнить им более сложную грузоподъемную систему

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
        • Экономичная рычажная таль
        • Защитное порошковое покрытие
        • Простой дизайн
        • Закаленная грузоподъемная цепь
        • Надежный крюк
        • Удобна в использовании