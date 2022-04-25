Таль рычажная Jet JLPA-1.5T-1.5 м JE887610

Преимущества

Прочная конструкция

Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза

Экономичная рычажная таль

Защитное порошковое покрытие

Простой дизайн

Закаленная грузоподъемная цепь

Надежный крюк

Удобна в использовании

Упростить работу с грузами всегда можно при помощи качественного оборудования, которого на современном рынке представлено довольного много. В категории надежного, высокоэффективного инструмента для подъемных операций признаны тали серии JLPA. Хорошо зарекомендовавшей себя моделью стала установка, JLPA-1.5T-1.5m, JET 887610, которая делает возможным подъем тяжести на высоту полутора метров. Ее грузоподъемные характеристики достигают показателя полутора тонн. Система JET 887610 позволяет повысить продуктивность, производимых монтажных операций. С ее помощью осуществляется поднятие груза, его удержание на заданном уровне, а также протяжение по поверхности. Использовать устройство можно в качестве самостоятельной подъемной установки или дополнить им более сложную грузоподъемную систему