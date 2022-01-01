Таль рычажная Jet JLPA-0.75T-6.0 м JE887609

Преимущества

Прочная конструкция

Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза

Экономичная рычажная таль

Защитное порошковое покрытие

Простой дизайн

Закаленная грузоподъемная цепь

Надежный крюк

Удобна в использовании

Рычажная таль JET JLPA 0.75T 6m 887609 выполнена из стали. На все металлические элементы нанесено порошковое покрытие предотвращающее образование коррозии. Приспособление поднимает грузы массой до 750 кг на высоту до 6 метров. Используется в легких промышленных работах, а так же удобна для эксплуатации при ремонтных и строительных работах