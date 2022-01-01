Таль рычажная Jet JLPA-0.75T-6.0 м JE887609

Рычажная таль JET JLPA 0.75T 6m 887609 выполнена из стали. На все металлические элементы нанесено порошковое покрытие предотвращающее образование коррозии. Приспособление поднимает грузы массой до 750 кг на высоту до 6 метров. Используется в легких промышленных работах, а так же удобна для эксплуатации при ремонтных и строительных работах
Преимущества
- Прочная конструкция
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Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
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Экономичная рычажная таль
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Защитное порошковое покрытие
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Простой дизайн
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Закаленная грузоподъемная цепь
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Надежный крюк
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Удобна в использовании