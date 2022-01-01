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Таль рычажная Jet JLPA-0.75T-6.0 м JE887609
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Тали
    Таль рычажная Jet JLPA-0.75T-6.0 м JE887609
    Арт. Х1240364980

      Таль рычажная Jet JLPA-0.75T-6.0 м JE887609

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1240364980

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажная таль JET JLPA 0.75T 6m 887609 выполнена из стали. На все металлические элементы нанесено порошковое покрытие предотвращающее образование коррозии. Приспособление поднимает грузы массой до 750 кг на высоту до 6 метров. Используется в легких промышленных работах, а так же удобна для эксплуатации при ремонтных и строительных работах

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
        • Экономичная рычажная таль
        • Защитное порошковое покрытие
        • Простой дизайн
        • Закаленная грузоподъемная цепь
        • Надежный крюк
        • Удобна в использовании