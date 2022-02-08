Рычажная таль Jet JLPA-0.75T-1.5m JE887606

Преимущества

Прочная конструкция JET JLPA 0.75T 1.5m 887606

Экономичная рычажная таль

Защитное порошковое покрытие

Простой дизайн

Закаленная грузоподъемная цепь

Рычажная таль JET JLPA 0.75T 1.5m 887606 эффективно используется для подъема груза и удержания его на нужной высоте, а также при операциях тяги и опускания. Чтобы привести в действие механизм, требуется минимальное усилие воздействия оператора на рычаг. Таль можно легко и быстро установить без специальных инструментов