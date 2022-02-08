Рычажная таль Jet JLPA-0.75T-1.5m JE887606
Арт. Х1240364979
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип тали
|рычажная
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Грузоподъемность, кг
|750
- Рычажная таль JET JLPA 0.75T 1.5m 887606 эффективно используется для подъема груза и удержания его на нужной высоте, а также при операциях тяги и опускания. Чтобы привести в действие механизм, требуется минимальное усилие воздействия оператора на рычаг. Таль можно легко и быстро установить без специальных инструментов
Преимущества
- Прочная конструкция JET JLPA 0.75T 1.5m 887606
- Экономичная рычажная таль
- Защитное порошковое покрытие
- Простой дизайн
- Закаленная грузоподъемная цепь