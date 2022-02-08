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Рычажная таль Jet JLPA-0.75T-1.5m JE887606
5.0
1
Найти аналог
Тали
    Рычажная таль Jet JLPA-0.75T-1.5m JE887606
    Арт. Х1240364979
    5.0
    1
    Рычажная таль Jet JLPA-0.75T-1.5m JE887606

      Рычажная таль Jet JLPA-0.75T-1.5m JE887606

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240364979
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип тали
      		рычажная
      Грузоподъемность, кг
      		750
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажная таль JET JLPA 0.75T 1.5m 887606 эффективно используется для подъема груза и удержания его на нужной высоте, а также при операциях тяги и опускания. Чтобы привести в действие механизм, требуется минимальное усилие воздействия оператора на рычаг. Таль можно легко и быстро установить без специальных инструментов

        Преимущества

        • Прочная конструкция JET JLPA 0.75T 1.5m 887606
        • Экономичная рычажная таль
        • Защитное порошковое покрытие
        • Простой дизайн
        • Закаленная грузоподъемная цепь